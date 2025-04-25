Желтый уровень опасности: Киев накроет сильный ветер в ближайшие часы

Погода в Киеве сегодня, 25 апреля, ухудшится. Синоптики предупредили о штурмовых порывах ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Киев накроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца дня.
В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.
Во время сильного ветра местных призывают:
Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Напомним, в Украину в ближайшие дни идет. По словам синоптиков, уже в субботу, 26 апреля, вместе с холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух.
А в воскресенье, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. А ночью 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков.
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