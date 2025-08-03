Жовті чи зелені? Стало відомо, які банани найкорисніші

Чому зелені банани корисніші

Нутриціолог Моніка Ауслендер розповіла, що банан не втрачає клітковину, але її вміст змінюється в міру дозрівання.

Резистентний крохмаль - це тип пребіотичної клітковини, яка здебільшого міститься в таких продуктах, як зернові, картопля, банани та квасоля. Як випливає з назви, ці крохмалі протистоять розщепленню у травному тракті. Це дозволяє їм залишатися цілими, доки вони не досягнуть товстого кишечника, де вони необхідні, як паливо для корисних бактерій.

Дослідження показують, що споживання резистентного крохмалю може відігравати певну роль у зменшенні запалення в організмі загалом. Це може бути корисним при різних хронічних захворюваннях, включаючи серцево-судинні, жирову хворобу печінки, діабет 2 типу, ожиріння та метаболічний синдром.

Зелені банани повільніше підвищують рівень глюкози в крові, тому вони кращі для людей із предіабетом або діабетом 2 типу.

Що відбувається, коли банани дозрівають

У міру дозрівання банана структура його вуглеводів руйнується з пребіотичних волокон і пектину на цукор. Наприклад, повністю зелений банан містить понад 3 грами клітковини, тоді як перестиглий менш як 2 грами.

Кількість загальної кількості вуглеводів у банані залишається незмінною, незалежно від ступеня його стиглості. Значення інших поживних речовин, таких як калій, вітамін С, білок і жир, залишається незмінним на будь-якій стадії стиглості.

Однак, під час стиглості змінюється коефіцієнт ситості. Це означає, що вживання стиглого банана в порівнянні з вживанням зеленішого може мати різний вплив.

Суперстиглий банан ідеально підходить для випічки. Але все ж найкраще використовувати недостиглі банани, щоб отримати більше пребіотичної клітковини, яка має ефект насичення, завдяки якому ви довше відчуваєте ситість.

Як додати більше бананів у раціон

Ось кілька простих способів включити нестиглі банани у свій щоденний раціон:

нарізаний банан з йогуртом та горіховою пастою - кремова текстура йогурту та горіхової пасти врівноважує твердість зеленого банана

- кремова текстура йогурту та горіхової пасти врівноважує твердість зеленого банана змішаний у смузі - додайте невеликий шматочок зеленого банана до смузі для отримання клітковини

- додайте невеликий шматочок зеленого банана до смузі для отримання клітковини на тості, посипаному корицею - дрібка кориці або крапля меду допомагає приборкати не солодкуватий смак банана

Важливо розуміти, що банани корисні та безпечні для вживання на будь-якій стадії їхнього розвитку. Але зелений банан може містити трохи більше користі.