"Жорстока атака Росії": посол США засудила обстріл центру Херсона

Посол США в Україні Бріджит Брінк засудила масований російський обстріл центру Херсона. Через який загинули щонайменше вісім людей, а ще понад півсотні поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла Брінк.
"Сьогодні знову жорстока атака Росії на нещодавно звільнений Херсон. Мешканці міста і так сильно постраждали, коли російські війська, що відступали, відключили електроенергію й воду. За попередніми даними, багато загиблих і поранених. Дуже жахливо, особливо напередодні Різдва", - написала вона.
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня середмістя Херсона було масовано обстріляно російськими військами.
Окупанти атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки та адмінбудівлі.
За останніми даними, терористичний удар росіян вбив 7 людей (за даними прокуратури 8). Також 58 херсонців отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.
Правоохоронці вже порушили справу. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Додамо, що на терористичний обстріл Херсона вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
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