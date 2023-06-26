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Жодної ясності: в уряді України не знають, які рішення ухвалять на саміті НАТО у Вільнюсі

Фото: віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Київ хоче, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі в липні було ухвалено політичне рішення про вступ України в Альянс. Але ясності досі немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"На даний момент жодної ясності стосовно тих сигналів, які могли би бути отримані у Вільнюсі, у нас немає. Є ряд пропозицій, але поки що такої готовності немає з боку Альянсу", - сказала вона.

За її словами, "очевидно, саміт у Вільнюсі не може бути успішним або значимим без чіткої політичної ясності щодо членства України в НАТО".

"І немає жодних політичних або юридичних обмежень, які б не дозволили союзникам здійснити політичне запрошення України до членства. І над цим, власне, ми і працюємо", - сказала Стефанішина

Віце-прем'єрка зазначила, що з 2008 року всі можливі формати неухвалення рішення щодо членства України в НАТО були використані. "Тому зараз будь-який такий половинчастий підхід - це не буде якесь нове рішення, це буде щось, що вже було", - додала вона.

Стефанишина вважає, що не потрібно навіть обговорювати питання, в яких часових рамках і коли це відбудеться - до завершення війни, в цьому році, в наступному - головне ухвалене політичне рішення. "Відмінність НАТО від інших організацій полягає в тому, що немає специфічної процедури приєднання до НАТО. Це виключно політичне рішення. І таке політичне рішення може бути ухвалене у Вільнюсі", - сказала віце-прем'єрка.

Саміт НАТО

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня.

У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків, щоб наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує на запрошення до НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі з відкритою датою.

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НАТО