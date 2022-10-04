UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, - посол Бродський

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч, Олександр Білоус

В Ізраїлі немає російського лобі. Проте частина життєво важливих інтересів країни залежить від діалогу з Росією.

Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Чутки про потужне російське лобі в Ізраїлі сильно перебільшені. Жодного російського лобі в Ізраїлі немає. Є інтереси Ізраїлю і є турбота про безпеку і громадян Ізраїлю, і військових - Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.

За його словами, всім відомо, що Росія сьогодні відіграє значну роль на Близькому Сході. "І частина наших життєво важливих інтересів залежить від нашого діалогу з Росією. Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед Сирії", - додав Бродський.

Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання. "І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, завдати шкоди, яку, у свою чергу, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю не піде на такий крок, тому що він розуміє всю відповідальність, яку йому доведеться нести", - розповів посол.

Нагадаємо, посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що Ізраїль зняв для України всі обмеження на в'їзд, які діяли від початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль