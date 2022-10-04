Чи можуть українці під час війни в'їхати до Ізраїлю: відповідь посла Бродського

"На жаль, обмеження були, але тепер їх знято, ми повернули ситуацію до війни, коли кожен громадянин України може купити квиток, прилетіти до Ізраїлю, а далі на розсуд прикордонної служби", - сказав посол.

При цьому він заявив, що кожна країна має право тієї чи іншої людини до себе не пустити. "І так само було до війни, жодної різниці немає", - додав Бродський.

За його словами, з початку війни до Ізраїлю з України приїхало 12 тисяч людей, які мають право на репатріацію.

"Ще більше 20 тисяч не євреїв, людей, які не мають єврейського коріння, приїхали до Ізраїлю як біженці. Як правило, це люди, які мають або родичі, або друзі в Ізраїлі, які можуть їм допомогти. Вони втекли від війни, в Ізраїлі вони набули офіційного статусу біженця і можуть там жити, принаймні поки йде війна", - повідомив посол.

Водночас Бродський повідомив, що до війни з України було чимало нелегальних робітників, які залишалися в Ізраїлі. "Тому паспорт громадянина України викликає більше питань, ніж паспорт громадянина США, звідки у нас практично не було нелегалів. З України таких було кілька тисяч. І всім їм, до речі, надали легальний статус, на момент початку війни їх усіх легалізували", - сказав він.