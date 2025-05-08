Жодного компромісу з РФ. Сейм Литви підтримав цілісність України резолюцією
Сейм Литви одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку України. У документі засуджено агресію РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Сейм Литви заявив, що не визнає захоплення українських територій Росією.
Про це йдеться в резолюції, ухваленій парламентом. Відомо, що за резолюцію проголосували 118 депутатів Сейму, ніхто не проголосував проти й ніхто не утримався.
"Сейм Литовської Республіки не визнає ні де-юре, ні де-факто жодних захоплень території України Російською Федерацією, які відбулися і продовжують відбуватися", - йдеться в резолюції.
Цією резолюцією Парламент заявляє, що Україна є суверенною, незалежною європейською державою і що її кордони є кордонами, визнаними міжнародним співтовариством у 1991 році.
Він зобов'язується продовжувати підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та сприяти дипломатичним зусиллям з її відновлення. Парламент і надалі відкидатиме будь-яке захоплення Росією української території.
"Сьогодні дуже важливо не лише зупинити цю невиправдану війну, забезпечити тривалий мир, але й відновити територіальну цілісність України", - сказав голова Комітету у закордонних справах Сейму Ремігіюс Мотузас.
За його словами, сьогодні не можна дозволити Росії переписувати та фальсифікувати історію Другої світової війни та останніх десятиліть.
"Москва напередодні річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні або, як вони офіційно кажуть, перемоги над нацистською Німеччиною, посилила тиск на Україну, збільшивши атаки на цивільні об'єкти та невинних людей", - сказав Мотузас.
Він зазначив, що необхідно висловити моральну підтримку Україні, особливо коли мирні переговори зайшли в глухий кут через територіальні суперечки.
Резолюція закликає парламенти всього світу ухвалити аналогічні декларації, а уряди - вжити заходів для того, щоб жодні російські захоплення, які були здійснені і продовжують здійснюватися, не були визнані в будь-якій формі.
Допомога Україні від Литви
Зауважимо, що на початку весни цього року ми повідомляли, що Литва продовжує інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та збирається придбати озброєння для ЗСУ на щонайменше 20 млн євро.
У середині січня міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Україна отримає від Литви тисячі дронів на суму в 5 млн євро.
Крім того, раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав надати Україні сучасне озброєння та далекобійну ударну спроможність.
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