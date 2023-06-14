Без жодних умов. Омбудсмен закликав РФ повернути всіх цивільних, яких вона взяла в заручники

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин від початку вторгнення РФ перебуває вже 20 тисяч цивільних українців. Окупанти мають їх повернути без жодних умов, а не залучати в процес обміну військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця .

"Російська сторона не має законних підстав для затримання цивільних! Цивільні особи, мирні громадяни, взагалі не мають перебувати у неволі, а якщо таке трапилося - одразу мають бути звільнені", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин з 24 лютого 2022 року - понад 25 тисяч українців. Серед них - 20 тисяч цивільних. Лубінець пояснив, що росіяни всіма способами маніпулюють і намагаються "поміняти" захоплених ними цивільних на власних військовослужбовців.

Які мотиви у Росії брати в заручники цивільних

Проте в Росії на все свої - злочинні мотиви. Омбудсмен пояснив, навіщо їм затримувати цивільних громадян:

По-перше, РФ використовує терор стосовно цивільних як інструмент впливу на позицію України у контексті досягнення військово-політичних цілей. Росіяни розуміють, що кожний звільнений цивільний - це свідок того, як РФ порушувала міжнародні норми;

По-друге, це спосіб посіяти зневіру серед українців та розпалити лють на державні органи та владу загалом.

Як російська пропаганда впливає на полонених цивільних

"У цьому контексті країна-терорист використовує низку маніпулятивних суджень. На жаль, більшість з них справді впливають на українців", - повідомив Лубінець.

За його словами, популярними твердженнями російської пропаганди є наступне - "Україна відмовилася від повернення своїх людей", "українці відмовляються повертатися на Батьківщину", "цивільні заручники - це злочинці" та інші. Омбудсмен додав, що це все пропагандистські наративи РФ. Українці мають розуміти: перемовини про те, щоб повернути цивільних додому - тривають постійно.

Уповноважений Верховної ради України з прав людини додав, що цивільні громадяни - це заручники. РФ повинна повернути їх без жодних умов, а не залучати в процес обміну військовополоненими.

Обмін полоненими

Президент України Володимир Зеленський говорив, що існують категорії людей, яких особливо складно повертати з полону, і це не лише військові. За його словами, мова йде про цивільних.

У неділю, 11 червня, Україна в рамках обміну полоненими з РФ повернула додому 95 захисників. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Загалом за час після 24 лютого минулого року вже повернуто 2526 українців та українок.