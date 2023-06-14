Без всяких условий. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех гражданских, которых она взяла в заложники

В Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с начала вторжения РФ находится уже 20 тысяч гражданских украинцев. Оккупанты должны их вернуть без всяких условий, а не привлекать в процесс обмена военнопленными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца .

"Российская сторона не имеет законных оснований для задержания гражданских! Гражданские лица, мирные граждане, вообще не должны находиться в неволе, а если такое случилось - сразу должны быть освобождены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с 24 февраля 2022 года - более 25 тысяч украинцев. Среди них - 20 тысяч гражданских. Лубинец пояснил, что россияне всеми способами манипулируют и пытаются "поменять" захваченных ими гражданских на собственных военнослужащих.

Какие мотивы у России брать в заложники гражданских

Однако в России на все свои - преступные мотивы. Омбудсмен объяснил, зачем им задерживать гражданских граждан:

Во-первых, РФ использует террор в отношении гражданских как инструмент влияния на позицию Украины в контексте достижения военно-политических целей. Россияне понимают, что каждый освобожденный гражданский - это свидетель того, как РФ нарушала международные нормы;

Во-вторых, это способ посеять уныние среди украинцев и разжечь ярость на государственные органы и власть в целом.

Как российская пропаганда влияет на пленных гражданских

"В этом контексте страна-террорист использует ряд манипулятивных суждений. К сожалению, большинство из них действительно влияют на украинцев", - сообщил Лубинец.

По его словам, популярными утверждениями российской пропаганды является следующее - "Украина отказалась от возвращения своих людей", "украинцы отказываются возвращаться на Родину", "гражданские заложники - это преступники" и другие. Омбудсмен добавил, что это все пропагандистские нарративы РФ. Украинцы должны понимать: переговоры о том, чтобы вернуть гражданских домой - продолжаются постоянно.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека добавил, что гражданские граждане - это заложники. РФ должна вернуть их без всяких условий, а не вовлекать в процесс обмена военнопленными.

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских.

В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.

Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок.