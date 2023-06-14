Без всяких условий. Омбудсмен призвал РФ вернуть всех гражданских, которых она взяла в заложники
В Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с начала вторжения РФ находится уже 20 тысяч гражданских украинцев. Оккупанты должны их вернуть без всяких условий, а не привлекать в процесс обмена военнопленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Российская сторона не имеет законных оснований для задержания гражданских! Гражданские лица, мирные граждане, вообще не должны находиться в неволе, а если такое случилось - сразу должны быть освобождены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах с 24 февраля 2022 года - более 25 тысяч украинцев. Среди них - 20 тысяч гражданских. Лубинец пояснил, что россияне всеми способами манипулируют и пытаются "поменять" захваченных ими гражданских на собственных военнослужащих.
Какие мотивы у России брать в заложники гражданских
Однако в России на все свои - преступные мотивы. Омбудсмен объяснил, зачем им задерживать гражданских граждан:
- Во-первых, РФ использует террор в отношении гражданских как инструмент влияния на позицию Украины в контексте достижения военно-политических целей. Россияне понимают, что каждый освобожденный гражданский - это свидетель того, как РФ нарушала международные нормы;
- Во-вторых, это способ посеять уныние среди украинцев и разжечь ярость на государственные органы и власть в целом.
Как российская пропаганда влияет на пленных гражданских
"В этом контексте страна-террорист использует ряд манипулятивных суждений. К сожалению, большинство из них действительно влияют на украинцев", - сообщил Лубинец.
По его словам, популярными утверждениями российской пропаганды является следующее - "Украина отказалась от возвращения своих людей", "украинцы отказываются возвращаться на Родину", "гражданские заложники - это преступники" и другие. Омбудсмен добавил, что это все пропагандистские нарративы РФ. Украинцы должны понимать: переговоры о том, чтобы вернуть гражданских домой - продолжаются постоянно.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека добавил, что гражданские граждане - это заложники. РФ должна вернуть их без всяких условий, а не вовлекать в процесс обмена военнопленными.
Обмен пленными
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что существуют категории людей, которых особенно сложно возвращать из плена, и это не только военные. По его словам, речь идет о гражданских.
В воскресенье, 11 июня, Украина в рамках обмена пленными с РФ вернула домой 95 защитников. Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера.
Всего за время после 24 февраля прошлого года уже возвращено 2526 украинцев и украинок.
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