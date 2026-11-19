"Я не прийму жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без консультацій із Зеленським", - підкреслив він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрілися в Шеньчжені. Частина їхніх заяв стосувалася й війни в Україні.

Трамп наголошував на важливості діалогу, оскільки "мир ніколи не досягався відмовою від переговорів". Він також висловив сподівання, що сторони конфлікту хотіли б бачити його завершення.

Крім того, Путін у вступному слові на зустрічі з Трампом і Сі Цзіньпіном також згадав про війну.