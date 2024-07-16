Жодних дискусій про Україну без України: Мішель написав лист у відповідь Орбану

Як зазначив Мішель, він бере до уваги думки й пропозиції угорського прем’єра, однак нагадує йому, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів, що відбувся у червні.

"Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", - написав Мішель.

Він також звернув увагу на відсутність мандату в Угорщини, що на ротаційній основі нині головує в Раді ЄС, виступати від імені об’єднання на міжнародній арені.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це було повторено високим представником Боррелем у його заяві від 5 липня", - пише президент Євроради.

Водночас Мішель відкидає твердження Орбана щодо того, що ЄС провадив "провоєнну політику", вказуючи, що ситуація виглядає навпаки: "Росія є агресором, а Україна - жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону".

У листі Мішель звертає увагу на те, що жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України.



"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", - підкреслив він.

Головування Угорщини в ЄС та "мирна місія" Орбана

1 липня Угорщина під керівництвом проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана розпочала піврічне головування в Раді ЄС. Незабаром Орбан вирушив з "миротворчою місією" до кількох країн.

2 липня він відвідав Київ, закликавши президента Зеленського припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. 5 липня Орбан зустрівся з президентом Путіним у Москві, а потім вирушив до Китаю.

Поїздки Орбана викликали різку критику з боку керівництва ЄС, оскільки не були узгоджені з Брюсселем, і він не мав повноважень діяти від імені всього блоку.

У відповідь на дії Орбана шість країн ЄС заявили про намір бойкотувати засідання Ради під час угорського головування. Міністри закордонних справ ЄС також планують проігнорувати саміт у Будапешті, запланований на серпень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.