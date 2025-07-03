Жодна країна не зможе зупинити Україну на шляху до Євросоюзу, - Зеленський

Україні потрібна підтримка на шляху до вступу в Євросоюз. Але жодна країна не зможе зупинити майбутнє членство.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу з лідерами ЄС заявив президент України Володимир Зеленський.
"Нам потрібна підтримка. Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звичайно, залежить від єдності рішень ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам необхідна підтримка всіма членами ЄС", - зазначив Зеленський.
Своєю чергою прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, чия країна розпочала головування в Раді ЄС, зазначила, що Україна та ЄС уже думають над тим, у який спосіб найкраще рухатися вперед.
"Я відчуваю, що більшість членів ЄС підтримують членство України в ЄС", - додала вона.
Нагадаємо, Україна все ще не розпочала вступні переговори з ЄС, хоч лідери країн блоку підтримали такий крок ще наприкінці 2023 року.
Старт переговорів продовжує блокувати Угорщина. Угорський прем'єр Віктор Орбан навіть влаштував опитування угорців щодо вступу України до ЄС.
За словами Орбана, 95% угорців нібито не підтримало членство України в блоці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.