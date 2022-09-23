Жодна країна у світі поки не може судити Путіна за злочини в Україні, - МЗС

Він зазначив, що російські злочинці з керівництва країни повинні понести відповідальність за збройну агресію проти України. Проте поки можливості для цього немає.

"В національних судах не тільки України, а й інших держав як мінімум три особи не можуть бути притягнуті до відповідальності через те, що вони мають функціональний імунітет. Це - глава держави, глава уряду, глава МЗС", - сказав Кориневич.

Представник МЗС пояснив, що Міжнародний кримінальний суд не може поки працювати з злочинами агресії проти України. Для цього потрібно зробити декілька юридичних кроків.

Зокрема, Україна та Росія повинні ратифікувати Римський статут та Кампальські поправки щодо злочину агресії, що малоймовірно.

"Другий варіант - це Радбез ООН встановлює існування факту агресії проти України з боку РФ та передає справу на розсуд Міжнародного кримінального суду. І в першому, і в другому випадку шансів нуль", - додав посол.