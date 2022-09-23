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Жодна країна у світі поки не може судити Путіна за злочини в Україні, - МЗС

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Поки жодна країна у світі не може почати судовий процес над російським диктатором Володимиром Путіним. У світі наразі немає механізмів, щоб судити міжнародних злочинців з Росії.

Про це заявив посол з особливих доручень МЗС, агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич, повідомляє РБК-Україна з посилання на Укрінформ.

Він зазначив, що російські злочинці з керівництва країни повинні понести відповідальність за збройну агресію проти України. Проте поки можливості для цього немає.

"В національних судах не тільки України, а й інших держав як мінімум три особи не можуть бути притягнуті до відповідальності через те, що вони мають функціональний імунітет. Це - глава держави, глава уряду, глава МЗС", - сказав Кориневич.

Представник МЗС пояснив, що Міжнародний кримінальний суд не може поки працювати з злочинами агресії проти України. Для цього потрібно зробити декілька юридичних кроків.

Зокрема, Україна та Росія повинні ратифікувати Римський статут та Кампальські поправки щодо злочину агресії, що малоймовірно.

"Другий варіант - це Радбез ООН встановлює існування факту агресії проти України з боку РФ та передає справу на розсуд Міжнародного кримінального суду. І в першому, і в другому випадку шансів нуль", - додав посол.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський організував робочу групу для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України.

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