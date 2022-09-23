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Ни одна страна в мире пока не может судить Путина за преступления в Украине, - МИД

Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Пока ни одна страна в мире не может начать судебный процесс над российским диктатором Владимиром Путиным. В мире нет механизмов, чтобы судить международных преступников из России.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД, агент Украины в Международном суде ООН Антон Кориневич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что российские преступники из руководства страны должны понести ответственность за вооруженную агрессию против Украины. Однако пока возможности для этого нет.

"В национальных судах не только Украины, но и других государств как минимум три человека не могут быть привлечены к ответственности из-за того, что они обладают функциональным иммунитетом. Это - глава государства, глава правительства, глава МИД", - сказал Кориневич.

Представитель МИД объяснил, что Международный уголовный суд пока не может работать с преступлениями агрессии против Украины. Для этого нужно предпринять несколько юридических шагов.

В частности, Украина и Россия должны ратифицировать Римский устав и Кампальские поправки о преступлении агрессии, что маловероятно.

"Второй вариант - это Совбез ООН устанавливает существование факта агрессии против Украины со стороны РФ и передает дело по усмотрению Международного уголовного суда. И в первом, и во втором случае шансов ноль", - добавил посол.

Напомним, что Владимир Зеленский организовал рабочую группу по созданию трибунала по преступлению агрессии против Украины.

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