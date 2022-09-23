Ни одна страна в мире пока не может судить Путина за преступления в Украине, - МИД

Он отметил, что российские преступники из руководства страны должны понести ответственность за вооруженную агрессию против Украины. Однако пока возможности для этого нет.

"В национальных судах не только Украины, но и других государств как минимум три человека не могут быть привлечены к ответственности из-за того, что они обладают функциональным иммунитетом. Это - глава государства, глава правительства, глава МИД", - сказал Кориневич.

Представитель МИД объяснил, что Международный уголовный суд пока не может работать с преступлениями агрессии против Украины. Для этого нужно предпринять несколько юридических шагов.

В частности, Украина и Россия должны ратифицировать Римский устав и Кампальские поправки о преступлении агрессии, что маловероятно.

"Второй вариант - это Совбез ООН устанавливает существование факта агрессии против Украины со стороны РФ и передает дело по усмотрению Международного уголовного суда. И в первом, и во втором случае шансов ноль", - добавил посол.