Ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине, - Кулеба

В настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью WAZ .

"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба объяснил, как западные истребители могут помочь Украине в войне.

"Истребители поддерживали собственные ПВО. Машины также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления", - отметил он.