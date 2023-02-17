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Ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 11:13
Ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине, - Кулеба Фото: ни одна страна пока не обязалась поставлять истребители Украине (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

В настоящий момент ни одна страна не обязалась передать Украине истребители, однако Британия уже объявила об обучении украинских пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью WAZ.

"Пока ни одна страна не обязалась поставлять истребители. Но некоторые правительства, например британское, объявили об обучении украинских пилотов западным истребителям, другие сделают это в ближайшее время", - сказал глава МИД Украины.

Также Кулеба объяснил, как западные истребители могут помочь Украине в войне.

"Истребители поддерживали собственные ПВО. Машины также можно использовать для сбивания вражеских ракет. Во-вторых, авиация важна для контрнаступления", - отметил он.

Министр заявил, что Украину особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Поскольку эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что партнеры и союзники со временем предоставят Украине нужную авиацию. Важно, что решение об обучении украинских пилотов уже принято.

Как известно, во время последней встречи в формате "Рамштайн" решение по самолетам для Украины не было принято. Однако ряд стран заявили, что могли бы рассмотреть его.

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