Жодна імперія не змогла стерти Україну, і Росії це також не вдасться, - Зеленський

Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, а значить вона вистоїть і проти Росії.

Як передає РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників і захисниць України.

"Кожна спроба, кожна, підкорити Україну завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувались тим, що ворожі імперії розсипались", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна пережила не лише окремих агресорів, але й усіх, хто намагався знищити народ.

"Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу", - підкреслив президент.

Він додав, що українці зараз захищаються "найбільш далекобійно, найбільш ефективно", і головна мета - забезпечити свободу майбутнім поколінням.

"Щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз", - сказав глава держави.

Президент також підкреслив, що Україна не втратить набуту силу та підтримку партнерів.

"Дійсно, глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало в Україні в минулі часи, і Україні завжди потрібні будуть саме такі люди, як ви, наші захисники та захисниці", - заявив Зеленський.