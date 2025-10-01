ua en ru
Жодна імперія не змогла стерти Україну, і Росії це також не вдасться, - Зеленський

Середа 01 жовтня 2025 11:09
UA EN RU
Жодна імперія не змогла стерти Україну, і Росії це також не вдасться, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Україна пережила всіх, хто хотів її знищити, а значить вона вистоїть і проти Росії.

Як передає РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії складання клятви ліцеїста та вручення державних нагород з нагоди Дня захисників і захисниць України.

"Кожна спроба, кожна, підкорити Україну завершувалась тільки тим, що Україна відроджується. Всі спроби стерти Україну і українців завершувались тим, що ворожі імперії розсипались", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна пережила не лише окремих агресорів, але й усіх, хто намагався знищити народ.

"Вистоїть Україна і зараз проти цієї Росії, без сумніву вистоїть. Ми обов'язково захистимо нашу державу", - підкреслив президент.

Він додав, що українці зараз захищаються "найбільш далекобійно, найбільш ефективно", і головна мета - забезпечити свободу майбутнім поколінням.

"Щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору, від ударів, від будь-яких загроз", - сказав глава держави.

Президент також підкреслив, що Україна не втратить набуту силу та підтримку партнерів.

"Дійсно, глобальної підтримки, якої завжди так не вистачало в Україні в минулі часи, і Україні завжди потрібні будуть саме такі люди, як ви, наші захисники та захисниці", - заявив Зеленський.

День захисників і захисниць України

У середу, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва.

День захисників і захисниць України - державне свято, засноване 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України.

14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала його на День захисників і захисниць України. Раніше свято відзначали 14 жовтня, проте у 2023 році дату перенесли на 1 жовтня через реформу церковного календаря.

Необхідність такого державного свята стала особливо відчутною після окупації Криму Росією та початку воєнних дій на території Донецької та Луганської областей. Мужність і відвага українських воїнів, сотні життів, відданих за Батьківщину, потребують гідного вшанування.

У День захисників і захисниць України по всій країні відбудеться хвилина мовчання на честь загиблих, а також проведуть спільну молитву за Україну та полеглих героїв.

Як з'явилося це свято та з якими старовинними традиціями та історією воно переплітається, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна підготувало добірку найгарніших привітань у прозі та віршах, щоб висловити щиру подяку близьким, колегам і друзям.

