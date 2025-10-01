ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, - Зеленский

Среда 01 октября 2025 11:09
UA EN RU
Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

"Каждая попытка, каждая, подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.

"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель - обеспечить свободу будущим поколениям.

"Чтобы наши дети, все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.

"Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в Украине в прошлые времена, и Украине всегда нужны будут именно такие люди, как вы, наши защитники и защитницы", - заявил Зеленский.

День защитников и защитниц Украины

В среду, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, учрежденный 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц Украины. Ранее праздник отмечали 14 октября, однако в 2023 году дату перенесли на 1 октября из-за реформы церковного календаря.

Необходимость такого государственного праздника стала особенно ощутимой после оккупации Крыма Россией и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Мужество и отвага украинских воинов, сотни жизней, отданных за Родину, требуют достойного чествования.

В День защитников и защитниц Украины по всей стране состоится минута молчания в честь погибших, а также проведут совместную молитву за Украину и павших героев.

Как появился этот праздник и с какими старинными традициями и историей он переплетается, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина подготовило подборку самых красивых поздравлений в прозе и стихах, чтобы выразить искреннюю благодарность близким, коллегам и друзьям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Война в Украине
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня