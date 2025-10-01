Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, - Зеленский
Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
"Каждая попытка, каждая, подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - сказал он.
Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.
"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", - подчеркнул президент.
Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель - обеспечить свободу будущим поколениям.
"Чтобы наши дети, все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз", - сказал глава государства.
Президент также подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.
"Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в Украине в прошлые времена, и Украине всегда нужны будут именно такие люди, как вы, наши защитники и защитницы", - заявил Зеленский.
День защитников и защитниц Украины
В среду, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.
День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, учрежденный 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины.
14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц Украины. Ранее праздник отмечали 14 октября, однако в 2023 году дату перенесли на 1 октября из-за реформы церковного календаря.
Необходимость такого государственного праздника стала особенно ощутимой после оккупации Крыма Россией и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Мужество и отвага украинских воинов, сотни жизней, отданных за Родину, требуют достойного чествования.
В День защитников и защитниц Украины по всей стране состоится минута молчания в честь погибших, а также проведут совместную молитву за Украину и павших героев.
