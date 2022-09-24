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Жоден з визволених полонених не бачив представників Червоного Хреста, - омбудсмен

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Київ, Субота 24 вересня 2022 12:22
Жоден з визволених полонених не бачив представників Червоного Хреста, - омбудсмен Фото: звільнені з полону захисники не бачили представників МКЧХ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жоден з українських захисників у полоні не бачив представників Червоного Хреста. Україна хоче порушити питання невиконання мандата МКЧХ щодо зустрічей з військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

"Жоден із військовополонених, яких ми звільнили, не бачив представника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це порушення. На мій погляд, це невиконання мандата МКЧХ і ми маємо про це публічно говорити", - зазначив уповноважений.

Лубінець додав, що планує на початку жовтня зустрітися з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста в Женеві.

Омбудсмен пояснив, що представники МКЧХ брали на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя, а їх мандат змушує Росію виконувати Женевські конвенції.

"Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося", - підкреслив він.

Нагадаємо, 22 вересня Україна та Росія провели наймасштабніший обмін полоненими. Додому повернулися 215 захисників, з яких 108 бійців "Азову".

Натомість Україна звільнила 55 російських військових та нардепа Віктора Медведчука.

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