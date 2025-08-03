Жнива провалились? Що буде з врожаєм пшениці та ячменю в Україні у 2025 році

Цьогорічна врожайність озимих культур в Україні буде нижчою, ніж торік. За попередніми оцінками, пшениці зберуть на 7,8% менше, а ячменю - на 7,1%.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник.
"На середину липня, очікується скорочення врожайності пшениці проти минулого року - на 7,8%. Аналогічне скорочення очікує і ячмінь - на 7,1 %", - каже Гриник.
Середня врожайність пшениці озимої в Україні торік становила близько 4,3-4,5 т/га, а у 2025 р. - 3,1 т/га, ячменю озимого близько 4 т/га торік, а у 2025 р. - 3,3 т/га.
За словами експерта, найвища урожайність зернових і зернобобових в господарствах Львівської - 6,64 т/га, Хмельницької - 6,47 т/га, Чернівецької - 6,40 т/га та Івано-Франківської - 5,98 т/га областей.
"Разом з тим в основних зернових областях півдня та сходу (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська) урожайність поки що не дуже обнадійлива – озимина (ячмінь та пшениця) забезпечує врожайність у середньому на від 1,25 до 2,90 т/га", - додає Гриник.
Він наголошує, що частковий недобір зерна в степовій зоні може бути компенсований непоганим станом посівів озимини в центральних та західних областях. Там за менших посівних площ, але вищої врожайності можна отримати значні валові збори.
Гриник пояснює, що цього року були складні погодні умови впродовж весняно-літньої вегетації: тривала посуха, брак вологи, пізні заморозки, суховійні вітри. Це все призвело до зниження потенційного врожаю.
"Крім складних погодних умов, є і суб’єктивні причини зниження врожайності: незадовільні попередники для озимини, насамперед соняшник, який залишає після себе надзвичайно мало поживних речовин та вологи в ґрунті", - додає експерт.
Ще одна причина - низький рівень забезпеченості посівів основними елементами живлення, зокрема азотом. Також врожай зменшується через використання сортів іноземної селекції. Вони переважно відрізняються низькою адаптивністю до наших умов і можуть забезпечити пристойний урожай лише, якщо кількість опадів весною і влітку буде на рівні або ж перевищуватиме середню багаторічну норму.
Раніше ми писали про те, що польські виробники олії просять уряд скасувати запроваджену у 2023 році заборону на ввезення до країни українського ріпаку. Це пов’язано з нижчим врожаєм, ніж у попередні роки, що може спричинити дефіцит.
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