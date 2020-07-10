Жму руку. Обнимаю.Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Российский след в президентских разговорах и в украинской энергетике
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Михаил Саакашвили, президент Грузии (2004-2013);
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;
Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса Президента Украины;
Андрей Герус, народный депутат, “Слуга народа”, глава Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Ирина Верешук, народный депутат, “Слуга народа”;
Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО “Батькивщина", заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Александр Мариковский, народный депутат, “Слуга народу";
Михаил Волынец, глава Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
Дмитрий Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго;
Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;
Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), глава Всеукраинской энергетической ассамблеи.
Прямое включение бастующих шахтеров.
(Список гостей может обновляться)
Они говорят, а решает народ.