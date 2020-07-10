Тисну руку. Обіймаю. Свобода Слова Савіка Шустера сьогодні о 21.00

Російський слід у президентських розмовах та в українській енергетиці
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Міхеіл Саакашвілі, президент Грузії (2004-2013);
Ігор Смешко, голова СБУ (2003-2005);
Руслан Кошулинский, народний депутат VII скликання;
Юлія Ковалів, заступник голови Офісу Президента України;
Андрій Герус, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Олексій Кучеренко, народний депутат, ВО “Батьківщина", заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Олександр Дубінський, народний депутат, “Слуга народу";
Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України, член Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП;
Віталій Бутенко, директор з комерційної діяльності ДТЕК;
Борислав Береза, народний депутат VIII скликання;
Іван Плачков, міністр палива та енергетики (2005-2006), голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї.
Пряме включення шахтарів, що страйкують.
(Список гостей може оновлюватися)
Вони говорять, а вирішує народ.