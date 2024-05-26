ua en ru
Нд, 26 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Жмеринці через падіння уламків дрона пошкоджені десять будинків: ДСНС показала наслідки

Жмеринка, Неділя 26 травня 2024 07:45
UA EN RU
У Жмеринці через падіння уламків дрона пошкоджені десять будинків: ДСНС показала наслідки Фото: в ДСНС розповіли про наслідки атаки дронів у Жмеринці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У місті Жмеринка Вінницької області через падіння уламків ворожого ударного безпілотника були пошкоджені три житлові будинки, сім приватних житлових будинків та кілька легковиків. Постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні (ДСНС).

"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайники зазначили, що з квартир було евакуйовано 40 людей.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Постраждалі громадяни від госпіталізації відмовилися, розповіли в Службі.

Тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час нічної російської масованої комбінованої повітряної атаки у Вінницькій області зафіксоване влучання у житловий будинок одного з населених пунктів.

Керівник ОВА розповів, що внаслідок події постраждали три людини, у яких медики діагностували легкий ступінь тяжкості, і що люди відмовилися від госпіталізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Вінницька область Атака дронів
NEWS
Приліт по "Епіцентру", загиблі та багато зниклих безвісти: що відомо про удар по Харкову
Приліт по "Епіцентру", загиблі та багато зниклих безвісти: що відомо про удар по Харкову
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію