У Жмеринці через падіння уламків дрона пошкоджені десять будинків: ДСНС показала наслідки

У місті Жмеринка Вінницької області через падіння уламків ворожого ударного безпілотника були пошкоджені три житлові будинки, сім приватних житлових будинків та кілька легковиків. Постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Україні ( ДСНС ).

"В м.Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхових житлових будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Надзвичайники зазначили, що з квартир було евакуйовано 40 людей.

На місці події працювали психологи ДСНС.

Постраждалі громадяни від госпіталізації відмовилися, розповіли в Службі.

Тривають аварійно-рятувальні роботи по демонтажу нависаючих конструкцій з поверхів постраждалого будинку.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час нічної російської масованої комбінованої повітряної атаки у Вінницькій області зафіксоване влучання у житловий будинок одного з населених пунктів.

Керівник ОВА розповів, що внаслідок події постраждали три людини, у яких медики діагностували легкий ступінь тяжкості, і що люди відмовилися від госпіталізації.