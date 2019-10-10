ЖК PODIL PLAZA & RESIDENCE: осенний ценопад в самом разгаре 

Элитное жильё в центре Киева становится более доступным - в октябре цена снижена до 15%

Уже совсем скоро в жилом комплексе бизнес-класса «PODIL PLAZA & RESIDENCE» https://podil-plaza.com.ua/ начнутся первые ремонты — строительные работы в центральной третьей секции завершены, ожидается сертификат на ввод в эксплуатацию. А пока застройщик радует скидками и специальными предложениями для тех, кто давно мечтает жить в самом сердце столицы. Этой осенью мечта может стать реальностью, ведь сейчас проходит сразу три акции, которые помогут значительно сэкономить.

ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE» дарит скидку до 15% покупателям трехкомнатных квартир или 325 грн на ремонт однокомнатной квартиры! Кроме этого, есть предложение и для покупателей коммерческой недвижимости: двухуровневый офис по цене одного уровня! Это значит, что купив 705 кв.м, вы получаете 660 кв.м. в подарок!

Осень — самое время круто изменить судьбу, начать жить и вести бизнес в одном из самых престижных районов столицы. В ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE» есть масса преимуществ по сравнению с другими комплексами. Это удобное месторасположение рядом с метро «Контрактовая площадь», удобный паркинг, шикарные видовые квартиры, безупречный внешний вид и невероятно красивый хол центральной секции. Жилой комплекс уже прозвали многоквартирным дворцом - роскошным и безупречным. Отделка холла выполнена из итальянского мрамора и керамогранита, современные системы освещения, зелень, зоны отдыха, мини-водопад и круглосуточная охрана - все подчеркивает статусность Вашего нового жилища. Здесь есть все для комфортной жизни и отдыха в условиях мегаполиса. Кафе, рестораны, торговый комплекс, спа и фитнес-центр, медицинский центр, аптеки и отделения банков. Кроме этого, на Подоле сосредоточено множество культурных и исторических мест, самые лучшие учебные заведения и галереи столицы. Здесь Вы всегда найдёте, чем занять себя и своих гостей. К тому же, в ближайшем будущем улица Глибочицкая будет реконструирована по самым современным стандартам - и стоимость жилья на Подоле резко возрастёт.

Строительств жилого комплекса идёт быстрыми темпами - на стройке работают в праздничные дни и в выходные. Компания-застройщик «STATUS GROUP» придерживается самых высоких стандартов, использует только качественные строительные материалы и обладает внушительным списком объектов с 2005 года работы. Сейчас застройщик активно строит три крупнейших объекта: ЖК «Ривьера-3», ЖК «OLYMPIC PARK» и ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE». Каждый из этих объектов уникален и наделён оригинальной концепцией. Но всех их объединяет одно: высокий уровень комфорта для жильцов. Жильё от «STATUS GROUP» - это тот дом, которым будут гордиться Ваши дети, а коммерческой недвижимости завидовать конкуренты!