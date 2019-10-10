ЖК PODIL PLAZA & RESIDENCE: осінній ценопад в самому розпалі!

Елітне житло в центрі Києва стає більш доступним - в жовтні ціна знижена до 15%

Вже зовсім скоро в житловому комплексі бізнес-класу «PODIL PLAZA & RESIDENCE» https://podil-plaza.com.ua/ розпочнуться перші ремонти - будівельні роботи в центральній третьої секції завершені, очікується сертифікат на введення в експлуатацію. А поки забудовник надає знижки та спеціальні пропозиції для тих, хто давно мріє жити в самому серці столиці. Цієї осені мрія може стати реальністю, адже зараз проходить відразу три акції, які допоможуть значно заощадити.

ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE» дарує знижку до 15% покупцям трикімнатних квартир або 325 грн на ремонт однокімнатної квартири! Крім цього, є пропозиція і для покупців комерційної нерухомості: дворівневий офіс за ціною одного рівня! Це означає, що купивши 705 кв.м. ви отримуєте 660 кв.м. в подарунок!

Осінь - саме час круто змінити долю, почати жити і вести бізнес в одному з найпрестижніших районів столиці. У ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE» є маса переваг в порівнянні з іншими комплексами. Це зручне місце розташування поруч з метро «Контрактова площа», зручний паркінг, шикарні видові квартири, бездоганний зовнішній вигляд і неймовірно красивий хол центральної секції. Житловий комплекс вже прозвали багатоквартирним палацом - розкішним та бездоганним. Оздоблення холу виконано з італійського мармуру і керамограніта, сучасні системи освітлення, зелень, зони відпочинку, міні-водоспад і цілодобова охорона - все підкреслює статусність Вашого нового житла. Тут є все для комфортного життя і відпочинку в умовах мегаполісу. Кафе, ресторани, торговий комплекс, спа і фітнес-центр, медичний центр, аптеки і відділення банків. Крім цього, на Подолі зосереджено безліч культурних і історичних місць, найкращі навчальні заклади та галереї столиці. Тут Ви завжди знайдете, чим зайняти себе і своїх гостей. До того ж, в найближчому майбутньому вулиця Глубочицька буде реконструйована за найсучаснішими стандартами - і вартість житла на Подолі різко зросте.

Будівництв житлового комплексу йде швидкими темпами - на будівництві працюють у святкові дні та у вихідні. Компанія-забудовник «STATUS GROUP» дотримується найвищих стандартів, використовує тільки якісні будівельні матеріали і володіє значним списком об'єктів з 2005 року роботи.

Зараз забудовник активно будує три найбільших об'єкта: ЖК «Рів'єра-3», ЖК «OLYMPIC PARK» і ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE». Кожен з цих об'єктів є унікальним і наділений оригінальною концепцією. Але всіх їх об'єднує одне: високий рівень комфорту для мешканців. Житло від «STATUS GROUP» - це той будинок, яким будуть пишатися Ваші діти, а комерційної нерухомості заздрити конкуренти!