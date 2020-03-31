ЖК «Podil Plaza&Residence» – лучший выбор квартир в историческом центре города

Девелоперская компания «STATUS GROUP» представляет уникальный жилой комплекс «Podil Plaza&Residence» в историческом центре города. Комплекс расположен в Шевченковском районе Киева по адресу Глубочицкая, 73, в непосредственной близости к Подолу, перед улицами Верхний Вал и Нижний Вал.

Престижный ЖК «Podil Plaza&Residence» предлагает светлые и просторные апартаменты с волшебными панорамами на город, удобной транспортной развязкой, отличной инфраструктурой, а также коммуникационными системами, необходимыми для комфортной жизни.

Сейчас в комплексе «Podil Plaza&Residence» начата продажа квартир последней очереди строительства, поэтому можно купить недвижимость по минимальной цене. Дом расположен так, что с каждой квартиры открываются неповторимые виды на склоны и старинные храмы, уютные улочки Подола, Андреевскую церковь и Покровский монастырь.

Роскошные апартаменты и коммерческая недвижимость бизнес-класса от девелоперской компании «STATUS GROUP» – это правильная инвестиция капитала. Ведь цены на столичную недвижимость всегда растут, независимо от колебания валютных курсов. Учитывая ситуацию в банковском секторе, покупать квартиру выгодно именно сейчас, потому что мы сдерживаем цены в гривне по фиксированному курсу 25 грн/1$!

Невзирая на карантин, строительные работы в ЖК «Podil Plaza&Residence» продолжаются, и команда строителей работает в обычном режиме. Карантинные меры, направленные на борьбу с инфекцией, никак не повлияют на ход строительства жилого комплекса и темп работы. Строительство ЖК «Podil Plaza&Residence» продолжается согласно утвержденному графику.



Выгодная инвестиция в Ваше будущее



ЖК «Podil Plaza&Residence» – уникальный проект, соответствующий мировым стандартам в сфере строительства. В нем реализованы современные дизайнерские и архитектурные идеи, использованы новые технологические решения. Композитные панели и плиты из керамогранита надежно сохранят красоту дома на долгие годы. Многоуровневые фасады в песочно-кремовых и коричневых тонах будут выглядеть четко и элегантно, подчеркивая статус строения. Настоящей «изюминкой» авторского ландшафтного дизайна станет фонтан, который будет украшать площадь возле центрального входа в «Podil Plaza&Residence». Фонтан подарит прохладу в жаркие дни, отличное настроение и станет новой локацией для летних селфи.

Кроме того, для комфорта жильцов дома и собственников коммерческой недвижимости предусмотрены все необходимые коммуникации и развитая инфраструктура. На первых семи уровнях в центральной секции ЖК «Podil Plaza&Residence» размещены торгово-офисные помещения, рестораны, супермаркет премиум-класса, галереи бутиков и спортивный комплекс, а на территории новостройки находятся собственный медицинский центр и детский сад, аптеки, салоны красоты, различные магазины, зоны отдыха, современные детские площадки.

Элитный жилой комплекс «Podil Plaza&Residence» сочетает в себе многофункциональность, авторскую архитектуру, эффективную организацию пространства и ультрасовременный дизайн, которые создают атмосферу исключительного комфорта в сердце города. Он создан для тех, кто стремится быть в центре событий, и кому важно продемонстрировать свой статус через воплощение его в идеальных интерьерных формах!