ЖК «Podil Plaza&Residence» – найкращий вибір квартир в історичному центрі міста

Девелоперська компанія «STATUS GROUP» презентує унікальний житловий комплекс «Podil Plaza&Residence» в історичному центрі міста. Комплекс розташований у Шевченківському районі Києва за адресою Глибочицька, 73, в безпосередній близькості від Подолу, перед вулицями Верхній Вал і Нижній Вал.

Престижний ЖК «Podil Plaza&Residence» пропонує світлі та просторі апартаменти з чарівними панорамами на місто, зручною транспортною розв'язкою, відмінною інфраструктурою, а також комунікаційними системами, необхідними для комфортного життя.

Наразі в комплексі «Podil Plaza&Residence» розпочато продаж квартир останньої черги будівництва, тому можна придбати нерухомість за мінімальною ціною. Будинок розташований так, що з кожної квартири відкриваються неповторні краєвиди на схили та старовинні храми, затишні вулички Подолу, Андріївську церкву і Покровський монастир.

Розкішні апартаменти та комерційна нерухомість бізнес-класу від девелоперської компанії «STATUS GROUP» – це правильна інвестиція капіталу. Адже ціни на столичну нерухомість завжди зростають, незалежно від коливання валютних курсів. З огляду на ситуацію в банківському секторі, купувати квартиру вигідно саме зараз, тому що ми стримуємо ціни у гривні за фіксованим курсом 25 грн/1$!

Незважаючи на карантин, будівельні роботи в ЖК «Podil Plaza&Residence» тривають, і команда будівельників працює у звичайному режимі. Карантинні заходи, спрямовані на боротьбу з інфекцією, ніяк не вплинуть на хід будівництва житлового комплексу і темп роботи. Будівництво ЖК «Podil Plaza&Residence» продовжується згідно із затвердженим графіком.

Вигідна інвестиція у Ваше майбутнє

ЖК «Podil Plaza&Residence» – унікальний проект, що відповідає світовим стандартам в галузі будівництва. У ньому реалізовані сучасні дизайнерські й архітектурні ідеї, використані нові технологічні рішення. Композитні панелі та плити з керамограніту надійно зберігатимуть красу будинку довгими роками. Багаторівневі фасади у пісочно-кремових та коричневих відтінках виглядатимуть чітко й елегантно, підкреслюючи статус будови. Справжньою «родзинкою» авторського ландшафтного дизайну стане фонтан, який прикрашатиме площу біля центрального входу в «Podil Plaza&Residence». Фонтан подарує прохолоду в спекотні дні, відмінний настрій та стане новою локацією для літніх селфі.

Крім того, для комфорту мешканців будинку і власників комерційної нерухомості передбачені всі необхідні комунікації та розвинена інфраструктура. На перших семи рівнях у центральній секції ЖК «Podil Plaza&Residence» розміщені торгово-офісні приміщення, ресторани, супермаркет преміум-класу, галереї бутиків і спортивний комплекс, а на території новобудови знаходяться власний медичний центр та дитячий садок, аптеки, салони краси, різноманітні магазини, зони відпочинку, сучасні дитячі майданчики.

Елітний житловий комплекс «Podil Plaza&Residence» поєднує в собі багатофункціональність, авторську архітектуру, ефективну організацію простору та ультрасучасний дизайн, які створюють атмосферу виключного комфорту в серці міста. Він створений для тих, хто прагне бути у центрі подій, і кому важливо продемонструвати свій статус через втілення його в ідеальних інтер'єрних формах!