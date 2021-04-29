ЖК "Олимпик парк" от девелопера "Статус Групп" - место для спортивного и комфортного жилья

Компания "Статус Групп" открывает новую 5-ю улучшенную секцию в ЖК "Олимпик парк". Цены за квадратный метр - доступные, а условия лояльны.

Дом находится в современном бизнес-центре Olympic Center. Квартиры на стадии строительства в новой 5-й секции - от 20 000 грн за м2, нежилые помещения в бизнес-центре - от 38 700 за м2. Рассрочка на 18 месяцев, спецусловия, индивидуальный график выплат.

Почему Olympic? Это комфортный жилой комплекс нового поколения, где все плюсы в одном месте - ликвидность, доступность, расположение и репутация застройщика. Можно заходить на ремонт хоть прямо сейчас.

Квартиры разной площади - улучшенные "однушки", "двушки" и большие просторные "трешки". Все варианты - новой планировки, легко форматируются. Если вы инвестор, бизнес-пространство Olympic Center можно адаптировать под кафе, ресторан, салон красоты, медицинский центр, спа-салон, магазин, школу, банковское отделение.

Olympic Рагк - концептуально архитектурный проект построен в формате "город в городе" - объединяет в себе городские удобства мегаполиса и комфорт пригорода. Все, что так важно и нужно, находится в шаговой доступности: магазины, банки, кафе, детский сад, школа, стадион и фитнес-центр.

Рядом парк Партизанской славы общей площадью 111,97 га и три озера - Лебединое, Позняки и Вырлица. В последнем около 30 видов рыбы: сом, судак, щука, окунь, карась, бычки, многие из них занесены в Красную книгу.

Комплекс находится в 5 минутах от метро "Бориспольская" по адресу: пр. Бажана, 17. Район обеспечен качественной социальной, культурной и транспортной инфраструктурой.

Фасад здания Olympic Center выходит на жемчужину Дарницкого района - проспект Николая Бажана. Он объединяет сразу три жилых массива: Позняки, Осокорки и Харьковский.

Отметим, что Olympic Рагк - проект девелоперской компании с 15-летней историей Status Group. В прошлом году бренд попал в топ-10 лучших застройщиков Киева.

За его плечами успешные и статусные объекты с большой историей: жилой комплекс бизнес-класса на Подоле Podil Plaza & Residence, комфорт-класса - "Ривьера", "Ривьера-2" и "Ривьера-3", премиум-класса Status Grad, комплекс клубного типа Sky River, на стадии строительства Sky River-2. ЖК "Золотой Лев", бизнес-центр Platinum и новый 11-этажный ультрасовременный БЦ Кристалл.

Высокое качество строительства и репутация Status Group, заработанная большим опытом, позволяет инвесторам оставаться спокойными даже в сложные времена.