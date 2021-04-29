ЖК "Олімпік парк" від девелопера "Статус Груп" - місце для спортивного і комфортного житла

Компанія "Статус Груп" відкриває нову 5-у поліпшену секцію в ЖК "Олімпік парк". Ціни за квадратний метр - доступні, а умови - лояльні.

Будинок знаходиться в сучасному бізнес-центрі Olympic Center. Квартири на стадії будівництва в новій 5-й секції - від 20 000 грн за м², нежитлові приміщення в бізнес-центрі - від 38 700 за м². Розстрочка на 18 місяців, спецумови, індивідуальний графік виплат.

Чому Olympic? Це комфортний житловий комплекс нового покоління, де всі плюси в одному місці - ліквідність, доступність, розташування і репутація забудовника. Можна заходити на ремонт хоч просто зараз.

Квартири різної площі - поліпшені "однушки", "двушки" і великі просторі "трьошки". Всі варіанти - нового планування, легко форматуються. Якщо ви інвестор, бізнес-простори Olympic Center можна адаптувати під кафе, ресторан, салон краси, медичний центр, спа-салон, магазин, школу, банківське відділення.

Olympic Рark - концептуально архітектурний проект побудований у форматі "місто в місті" - об'єднує в собі міські зручності мегаполісу і комфорт передмістя. Все, що так важливо і потрібно, знаходиться у кроковій доступності: магазини, банки, кафе, дитячий садок, школа, стадіон і фітнес-центр.

Поруч парк Партизанської слави загальною площею 111,97 га та три озера - Лебедине, Позняки та Вирлиця. В останньому близько 30 видів риби: сом, судак, щука, окунь, карась, бички, багато з них занесені до Червоної книги.

Комплекс знаходиться за 5 хвилин від метро "Бориспільська" за адресою: пр. Бажана, 17. Район забезпечений якісною соціальною, культурною та транспортною інфраструктурою.

Фасад будівлі Olympic Center виходить на перлину Дарницького району - проспект Миколи Бажана. Він об'єднує одразу три житлових масиви: Позняки, Осокорки та Харківський.

Зазначимо, що Olympic Рark - проект девелоперської компанії із 15-річною історією Status Group. Торік бренд потрапив у топ-10 кращих забудовників Києва.

За його плечима успішні і статусні об'єкти з великою історією: житловий комплекс бізнес-класу на Подолі Podil Plaza & Residence, комфорт-класу - "Рів'єра", "Рів'єра-2" і "Рів'єра-3", преміум-класу - Status Grad, комплекс клубного типу Sky River, на стадії будівництва Sky River-2. ЖК "Золотий Лев", бізнес-центр Platinum і новий 11-поверховий ультрасучасний БЦ Crystal.

Висока якість будівництва і репутація Status Group, зароблена великим досвідом, дозволяє інвесторам залишатися спокійними навіть у складні часи.