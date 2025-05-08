ЖК "Науковий" знову під загрозою знесення: понад 400 сімей можуть залишитись без житла

Власники квартир, які живуть у ЖК "Науковий" вже понад 8 років, запевняють, що жодних правових підстав для знесення немає.

Вона повідомила, що наступне судове засідання, де будуть вирішувати долю ЖК "Науковий", заплановане на 12 травня. Якщо будинок знесуть, це може стати прецедентом по знесенню багатоквартирного обʼєкту у столиці.

Що і чому вирішили суди у випадку ЖК "Науковий"

За словами парламентарки, історія ситуації, що виникла з ЖК "Науковий", типова для багатьох будинків, повʼязаних з діяльністю Анатолія Войцеховського, який багато років перебував у міжнародному розшуку через 10 тисяч ошуканих інвесторів і якого у березні екстрадували з Іспанії.

"Ключова проблема цих та інших будинків Войцеховського – земля, яка не була відведена під будівництво, тобто обʼєкт, збудований на ній, по факту є самобудом, який через це не можна ввести в експлуатацію", - пояснила Шуляк.

Через це, повідомила вона, Держархбудінспекція (ДАБІ) звернулась у 2017 році до Окружного адмінсуду Києва з позовом про зобовʼязання колишнього замовника будівництва знести ЖК, аргументуючи це тим, що він є обʼєктом самочинного будівництва. Однак, у травні 2017 року цей суд виніс постанову, якою відмовив у задоволенні позовних вимог.

Втім, пізніше – у грудні 2020 року, Верховний суд виніс постанову про скасування цього рішення і справу направили до суду першої інстанції на новий розгляд. Ухвалою окружного адмінсуду Києва від 2 лютого 2021 року справу за цим позовом прийняли до провадження.

10 березня Харківський окружний адмінсуд виніс ухвалу прийняти справу до провадження, розглянути справу розпочати спочатку, та призначити підготовче засідання. А вже 24 квітня він виніс ухвалу замінити позивача з ДАБІ на Державну інспекцію архітектури і містобудування (ДІАМ), та призначити кооператив відповідачем, а не третьою особою та про розгляд справи спочатку. Наступне підготовче засідання призначили на 12 травня.

Хронологія подій щодо ЖК "Науковий"

У 2013 році в місті Києві почалося будівництво житлового комплексу "Науковий". Замовник будівництва – компанія "Будінвест Капітал", входила у сферу інтересів Анатолія Войцеховського. Однак, після повної зупинки будівництва та зникнення з будмайданчика представників забудовника інвестори вирішили створити кооператив, щоб добудувати обʼєкт і у подальшому управляти їм. У квітні 2017 року між кооперативом та "Будінвест" уклали договір про передачу функцій замовника, після чого будівництво ЖК "Науковий" було взято повністю під контроль кооператива.

У серпні 2018 року кооператив зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на обʼєкт. У грудні того ж року рішенням Київміськради було передано кооперативу земельну ділянку з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

На підставі цього рішення у лютому 2019 року між Київміськрадою на кооперативном уклали договір її оренди. У травні 2019 року кооператив отримав від департаменту архітектури та містобудування КМДА містобудівні умови та обмеження на нього. У серпні – позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на будівництво за проектом.

Зазначені обставини неодноразово встановлювались судами. 3окрема, ухвалою Печерського райсуду Києва від 1 серпня 2018 року по справі №757/25794/18 було скасовано раніше накладений арешт на земельну ділянку, рішенням Господарського суду Києва від 8 серпня 2020 у справі №910/10101/19, постановою Верховного Суду від 11 грудня 2024 року у справі №758/2952/23, постановою Київського апеляційного суду від 10 лютого 2025 року у справі №758/10410/22.

"Тобто, на сьогодні кооператив ЖК "Науковий" – єдиний законний користувач земельної ділянки і єдиний законний власник самого обʼєкту, який не може вважатися обʼєктом самочинного будівництва, адже кооператив отримав необхідні дозвільні та інші документи, які вимагаються законодавством. Відтак, на сьогодні обставини, якими ДАБІ обґрунтувала свій позов, повністю змінились – обʼєкт повернули у правове поле, тобто, для його знесення немає жодних законних підстав. Але, як бачимо, це все ще може відбутися і цього допустити не можна», - підкреслює Шуляк.

Як можна допомогти

За її словами, наразі мешканці ЖК "Науковий" – а це понад 400 сімей, звернулися до ДІАМ з проханням скористатись правом правонаступника позивача на відмову від позову у справі. ДІАМ, створена у 2020 році, є справедливим органом, на відміну від "корупційного монстра" ДАБІ, яку ліквідували в тому ж році. Новий орган, пояснила Шуляк, створений для контролю і нагляду за законністю рішень у сфері, зокрема і щодо видачі дозволів. Тому у ЖК "Науковий", на її думку, є шанси встояти.

Водночас, підкреслила голова Комітету містобудування, найкраще, що може бути, це запобігати появі самочинного будівництва. Це можливо лише за умови мінімізації корупційних ризиків на етапі отримання дозволів на будівництво. Цього можна досягти лише за рахунок подальшої цифровізації сфери містобудування.

"Йдеться про можливість надання права розпочати будівництво (за наявності всіх документів) автоматично без участі чиновника в електронній системі, блокування проектної документації з порушеннями, а також запровадження опції автоматичної видачі містобудівних умов та обмежень – одного з найбільших корупційних ризиків для галузі. До речі, все це передбачено законопроектом №5655 про реформу містобудування, ухваленим ще у 2022 році, але і досі не підписаним президентом", - зазначила нардепка.

Вона ще раз наголосила – якщо судові рішення будуть не на користь мешканців ЖК "Науковий", то будинок, у якому вже 8 років проживає понад 400 сімей, можуть знести. Це стане першим негативним прецедентом щодо знесення у Києві обʼєкту, який до легалізації класифікувався як самочинне будівництво. На жаль, підсумувала вона, у Києві таких обʼєктів ще дуже багато, а це буде для їх мешканців тривожним сигналом.

"Допоки єдиним випадком щодо знесення такого обʼєкту в Україні був випадок у Львові, де у 2019 році знесли семиповерховий будинок, зведений з численними порушеннями. Тож наше завдання – допомагати інвесторам такі будинки узаконювати, але найкращим рішенням, повторюся, буде не допускати їх появи", - резюмувала Шуляк.