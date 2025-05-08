ЖК "Научный" снова под угрозой сноса: более 400 семей могут остаться без жилья

Владельцы квартир, которые живут в ЖК "Научный" уже более 8 лет, уверяют, что никаких правовых оснований для сноса нет.

Она сообщила, что следующее судебное заседание, где будут решать судьбу ЖК "Научный", запланировано на 12 мая. Если дом снесут, это может стать прецедентом по сносу многоквартирного объекта в столице.

Что и почему решили суды в случае ЖК "Научный"

По словам парламентария, история ситуации, возникшей с ЖК "Научный", типична для многих домов, связанных с деятельностью Анатолия Войцеховского, который много лет находился в международном розыске из-за 10 тысяч обманутых инвесторов и которого в марте экстрадировали из Испании.

"Ключевая проблема этих и других домов Войцеховского - земля, которая не была отведена под строительство, то есть объект, построенный на ней, по факту является самостроем, который из-за этого нельзя ввести в эксплуатацию", - пояснила Шуляк.

Поэтому, сообщила она, Госархстройинспекция (ГАСИ) обратилась в 2017 году в Окружной админсуд Киева с иском об обязательстве бывшего заказчика строительства снести ЖК, аргументируя это тем, что он является объектом самовольного строительства. Однако, в мае 2017 года этот суд вынес постановление, которым отказал в удовлетворении исковых требований.

Впрочем, позже - в декабре 2020 года, Верховный суд вынес постановление об отмене этого решения и дело направили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Определением окружного админсуда Киева от 2 февраля 2021 года дело по этому иску приняли к производству.

10 марта Харьковский окружной админсуд вынес постановление принять дело к производству, рассмотреть дело начать сначала, и назначить подготовительное заседание. А уже 24 апреля он вынес решение заменить истца с ГАСИ на Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАМ), и назначить кооператив ответчиком, а не третьим лицом и о рассмотрении дела сначала. Следующее подготовительное заседание назначили на 12 мая.

Хронология событий по ЖК "Научный"

В 2013 году в городе Киеве началось строительство жилого комплекса "Научный". Заказчик строительства - компания "Будинвест Капитал", входила в сферу интересов Анатолия Войцеховского. Однако, после полной остановки строительства и исчезновения со стройплощадки представителей застройщика инвесторы решили создать кооператив, чтобы достроить объект и в дальнейшем управлять им. В апреле 2017 года между кооперативом и "Будинвест" заключили договор о передаче функций заказчика, после чего строительство ЖК "Научный" было взято полностью под контроль кооператива.

В августе 2018 года кооператив зарегистрировал в Государственном реестре прав на недвижимое имущество право собственности на объект. В декабре того же года решением Киевгорсовета был передан кооперативу земельный участок с целевым назначением: для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

На основании этого решения в феврале 2019 года между Киевгорсоветом и кооперативном заключили договор его аренды. В мае 2019 года кооператив получил от департамента архитектуры и градостроительства КГГА градостроительные условия и ограничения на него. В августе - положительный экспертный отчет по рассмотрению проектной документации на строительство по проекту.

Указанные обстоятельства неоднократно устанавливались судами. В частности, постановлением Печерского райсуда Киева от 1 августа 2018 года по делу №757/25794/18 был отменен ранее наложенный арест на земельный участок, решением Хозяйственного суда Киева от 8 августа 2020 по делу №910/10101/19, постановлением Верховного Суда от 11 декабря 2024 года по делу №758/2952/23, постановлением Киевского апелляционного суда от 10 февраля 2025 года по делу №758/10410/22.

"То есть, на сегодня кооператив ЖК "Научный" - единственный законный пользователь земельного участка и единственный законный владелец самого объекта, который не может считаться объектом самовольного строительства, ведь кооператив получил необходимые разрешительные и другие документы, которые требуются законодательством. Следовательно, на сегодня обстоятельства, которыми ГАСИ обосновала свой иск, полностью изменились - объект вернули в правовое поле, то есть, для его сноса нет никаких законных оснований. Но, как видим, это все еще может произойти и этого допустить нельзя", - подчеркивает Шуляк.

Как можно помочь

По ее словам, сейчас жители ЖК "Научный" - а это более 400 семей, обратились к ГИАМ с просьбой воспользоваться правом правопреемника истца на отказ от иска по делу. ГИАМ, созданная в 2020 году, является справедливым органом, в отличие от "коррупционного монстра" ГАСИ, которую ликвидировали в том же году. Новый орган, пояснила Шуляк, создан для контроля и надзора за законностью решений в сфере, в том числе и по выдаче разрешений. Поэтому у ЖК "Научный", по ее мнению, есть шансы устоять.

В то же время, подчеркнула председатель Комитета градостроительства, лучшее, что может быть, это предотвращать появление самовольного строительства. Это возможно лишь при условии минимизации коррупционных рисков на этапе получения разрешений на строительство. Этого можно достичь только за счет дальнейшей цифровизации сферы градостроительства.

"Речь идет о возможности предоставления права начать строительство (при наличии всех документов) автоматически без участия чиновника в электронной системе, блокировки проектной документации с нарушениями, а также введение опции автоматической выдачи градостроительных условий и ограничений - одного из самых больших коррупционных рисков для отрасли. Кстати, все это предусмотрено законопроектом №5655 о реформе градостроительства, принятым еще в 2022 году, но до сих пор не подписанным президентом", - отметила нардеп.

Она еще раз подчеркнула - если судебные решения будут не в пользу жителей ЖК "Научный", то дом, в котором уже 8 лет проживает более 400 семей, могут снести. Это станет первым негативным прецедентом по сносу в Киеве объекта, который до легализации классифицировался как самовольное строительство. К сожалению, подытожила она, в Киеве таких объектов еще очень много, а это будет для их жителей тревожным сигналом.

"Пока единственным случаем по сносу такого объекта в Украине был случай во Львове, где в 2019 году снесли семиэтажный дом, возведенный с многочисленными нарушениями. Поэтому наша задача - помогать инвесторам такие дома узаконивать, но лучшим решением, повторюсь, будет не допускать их появления", - резюмировала Шуляк.