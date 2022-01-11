Не життєздатна стратегія. У ВООЗ закликали замість бустерів створити нову вакцину

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попередили, що просте введення бустерних доз вакцин від коронавірусу не є життєздатною стратегією проти штамів, що з'являються. У ВООЗ закликали створити нові вакцини, які будуть краще захищати від вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits times.