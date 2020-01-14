Жизнь взаймы: на каких условиях банки готовы кредитовать украинцев

Спрос на кредитные карты растет (Фото: pixabay.com)

Кредитование населения не достигло докризисных объемов, но все же постепенно восстанавливается. Украинцы активнее оформляют потребительские займы, а также растет спрос на автокредитование. Тогда как покупка жилья в ипотеку остается доступной немногим. О том, каким будет рынок кредитования в 2020 году, стоит ли ожидать снижения процентных ставок и кто может рассчитывать на выгодные условия по займам – в материале РБК-Украина.

Фаворитом рынка кредитования в прошлом году оставались потребительские займы. Многие банки активно развивают выдачу как залоговых, так и беззалоговых кредитов.

"Массовый кредитный продукт 2019 года – это кредиты на товары и кредитные карты. Желающих получить кредит наличными значительно меньше", – пояснил начальник сектора развития кредитования и страхования "ОТП Банка" Игорь Жмуренко.

У населения также пользуются спросом покупки авто в рассрочку. Ежегодно в Украине в среднем 20% автомобилей продается в кредит, и 2019 год не стал исключением.

"Лидерами продаж на первичном рынке в Украине являются автомобили брендов Hyundai, Renault, Toyota, Kia, Skoda, Nissan, Mazda, Suzuki, Subaru, Fiat, Ford и т.д. Для этих автомобилей средняя сумма кредита 500 тысяч гривен. Такой займ позволяет получить умеренный ежемесячный платеж для клиента", – поясняет заместитель председателя правления "Ощадбанка" Антон Тютюн.

А вот ипотека пока является, скорее, роскошью для населения. По данным НБУ, украинцы такие займы берут чаще для покупки жилья на вторичном рынке. И такие новые предложения формирует в основном треть работающих банковских учреждений. В то же время в сегменте строительства готовы кредитовать население лишь 7 банков.

Украинские банки пока не достигли докризисного уровня кредитования, когда значимой долей портфеля займов были автокредиты и ипотека. "Динамика изменения курса доллара и падение учетной ставки НБУ способствуют развитию данных направлений банками. Здесь 2020 год имеет все шансы стать переломным", - уверен Игорь Жмуренко.

Авто в кредит: динамичный спрос

Спрос на автокредитование растет из года в год. К примеру, государственный "Ощадбанк" в 2018 году выдал 1710 займов для покупки машин на общую сумму 950 миллионов гривен. А за неполный прошлый год (11 месяцев) банк предоставил клиентам более 3200 кредитов в размере 1,5 млрд гривен.

Привлекательность автозаймов эксперты объясняют стабильностью банковских ставок в 2019 году. "Эффективные ставки по автокредитам были на уровне 17-18%", – говорит заместитель председателя правления, руководитель управления розничного бизнеса "Правэкс Банка" Семен Бабаев.

По его словам, в данном сегменте очень важную роль играют партнерские программы, где клиент может купить авто под 0% при условии оформления кредита на короткий срок.

В "Ощадбанке" также признают, что автоимпортеры помогают развивать рынок автокредитования, так как предлагают клиентам различные программы рассрочки.

"На короткие сроки кредитования есть предложения с минимальными процентными ставками без дополнительных комиссий. Партнерские программы сейчас на рынке на пике популярности, все автосалоны-лидеры продаж имеют специальные кредитные продукты при поддержке импортеров, банков и страховых компаний", - поясняет Антон Тютюн.

В сегменте актуальны предложения рассрочки не только от автоимпортеров, но и отечественных производителей, уточняет он.

Рынок автокредитования может стать еще доступнее для населения в 2020 году. Этому может поспособствовать снижение учетной ставки Нацбанком. Последний раз регулятор снизил ставку до 13,5%.

"Это сигнал для банков о необходимости снижения процентных ставок по депозитам и кредитам. Поэтому в январе-2020 можно ожидать снижение стоимости привлеченного ресурса и, как следствие, пересмотр процентных ставок на несколько пунктов по автокредитам", - уверен Тютюн.

Потребзаймы: есть куда снижаться

Тенденция роста объемов потребительского кредитования наблюдается со второй половины 2015 года, отмечают в Нацбанке. Причем ежегодный прирост составляет около 30%.

"Объем валовых кредитов в гривне вырос на 27,1% год к году на фоне роста популярности кредитных карт и покупки в рассрочку", - уточняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Почему потребительские займы так популярны среди населения? В Нацбанке считают, что три года роста доходов населения улучшили ожидания и активизировали потребительское поведение граждан. Эти настроения как раз и подпитывают спрос на кредиты, которые помогают финансировать текущие расходы и покупать товары длительного пользования.

Данная ситуация привела к росту конкуренции на рынке кредитования домохозяйств. В итоге банки немного ослабляют внутренние нормативы и критерии отбора заемщиков в потребсегменте. Но стандарты кредитования населения при этом не изменились.

Популярность потребительского кредитования содействовала снижению процентных ставок по данному виду продукта весь 2019 год. Правда, на такую лояльность банков могли рассчитывать, в первую очередь, клиенты с положительной кредитной историей.

"С начала года стоимость потребительских кредитов уже уменьшилась на 3-5%", - уточняет Тютюн из "Ощадбанка". Более ощутимо для населения подешевели кредиты наличными, считает Жмуренко из "ОТП Банка".

"Ставки по потребительскому кредитованию – это очень растянутое понятие. Одни банки кредитуют под 22-23% эффективной ставки (с учетом всевозможных комиссий, – ред.) На рынке много предложений от 100% годовых", – поясняет ситуацию Бабаев из "Правэкс Банка".

В 2020 году ставки по потребзаймам могут продолжить снижение еще на несколько процентных пунктов. Это будет зависеть от стоимости привлеченного ресурса, качества кредитного портфеля и риск-аппетитов финучреждений, говорит Тютюн.

"Если исключить откровенных "спекулянтов", то ставки в 30-40% вполне реальны для кэш-кредитов", – уверен Бабаев.

В 2020 году прирост валового портфеля потребкредитов составит еще 15%, считает Михаил Демкив. Этому, среди прочего, будет способствовать рост безналичных расчетов. Более того, должны сохраниться и положительные потребительские настроения, благодаря которым люди смогут планировать ремонты жилья, покупку техники и поездки за границу.

Ипотека: кредит для богатых

Объемы жилищного кредитования пока скромны, но стабильно восстанавливаются, отмечают в Нацбанке. В среднем ипотечный портфель банков, которые предлагают данный вид продуктов, пополняется на 620 млн гривен в квартал.

Укрепление нацвалюты и высокие темпы жилищного строительства позволяют украинцам присматриваться к возможности покупки квартир в строящихся многоэтажках и на вторичном рынке. Если говорить о новостроях, то здесь банки предлагают кредиты размером до 2 млн гривен и на срок до 20 лет, но при условии первого взноса от 20% до 60%. Стоимость таких займов составляет 19-20% годовых.

Игорь Жмуренко считает, что на текущую "рыночную" ставку в 21% не так уж и много будет желающих оформить ипотеку. "Этим пользуются застройщики, формируя собственные предложения для потенциальных покупателей", – говорит банкир.

Тем не менее ипотека понемногу становится дешевле: к примеру, в третьем квартале 2019 года процентные ставки стали доступнее в пределах одного процентного пункта. "На это повлияло снижение НБУ учетной ставки. Данный тренд позволил увеличить спрос на ипотечное кредитование", – отмечает Антон Тютюн.

Пока жилищным кредитованием интересуются в основном те украинцы, которые могут позволить себе оформить многолетнюю ипотеку. Во всяком случае, такие выводы можно сделать на основании данных НБУ.

Согласно информации регулятора, средний возраст заемщика, как правило, составляет 37 лет. Чаще всего оформить ипотеку готовы семьи с общим подтвержденным доходом от 50 до 100 тысяч гривен в месяц. Средний размер займа составляет от 600 тысяч до 1,5 миллиона гривен. Эти кредиты предоставляются в основном на период до 15-20 лет.

Банкиры верят в потенциал жилищного кредитования, хотя осторожно дают прогнозы касательно дальнейшего снижения процентных ставок. "Думаю, в 2020 году ставки несущественно снизятся и по-прежнему останутся в районе 20%", – считает Сергей Бабаев.

В "Ощадбанке" также уверены, что рынок ипотеки ожидает дальнейшее снижение процентных ставок, но уровень предложения пока сложно прогнозировать. Причем развитию сегмента будут содействовать сразу несколько факторов. Речь идет о макроэкономической стабильности, ценах, доступности ресурсов и долгосрочности их размещения в банках, увеличении официальных доходов заемщиков и уровня их прозрачности, а также введении ипотечных госпрограмм в партнерстве с банками.

В Нацбанке уточняют: финучреждения, опрошенные регулятором, прогнозируют небольшое оживление ипотеки в ближайшие три года. При оптимистичных раскладах уже в 2020 году объем жилищного кредитования может вырасти на 15%.