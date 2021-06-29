Жизнь на Венере невозможна: ученые назвали причину

Для жизни в облаках планеты должен присутствовать газ фосфина. Ученые установили, что самый экстремальный "экстремофил" - название для микробов, которые живут в очень сложных условиях, - там выжить не сможет.

"Мы обнаружили, что эффективная концентрация молекул воды не просто чуть ниже необходимой для наиболее устойчивого микроорганизма на Земле - она ниже в 100 раз. Это непреодолимое расстояние для любой активной жизни", - сообщил Джон Голлсворт из Школы биологических наук Белфаста.

Для того, чтобы производить газ промышленным способом нужны заводы, но на Венере их нет.

Вместе с тем, профессор Гривз считает, что существует возможность приоткрыть окно жизни в венерианских облаках.

"Мы говорили об этом в прошлом году; мы знаем, что атмосфера Венеры чрезвычайно засушливая, но мы не знаем, насколько хорошо она смешанная. У коллеги Пола Риммера вышел документ, показывающий, что некоторые капли в облаках могут иметь очень высокое содержание воды", - сообщила она.