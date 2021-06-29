Жизнь на Венере невозможна: ученые назвали причину
Фото: ученые установили отсутствие условий для жизни на Венере (GettyImages)
Международная исследовательская группа под руководством Королевского университета Белфаста (Британия) установила, что жизнь на Венере невозможна. Для этого там просто слишком сухо.
Об этом сообщает BBC.
Для жизни в облаках планеты должен присутствовать газ фосфина. Ученые установили, что самый экстремальный "экстремофил" - название для микробов, которые живут в очень сложных условиях, - там выжить не сможет.