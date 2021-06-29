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Жизнь на Венере невозможна: ученые назвали причину

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Лондон, Вторник 29 июня 2021 14:11
Жизнь на Венере невозможна: ученые назвали причину Фото: ученые установили отсутствие условий для жизни на Венере (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Международная исследовательская группа под руководством Королевского университета Белфаста (Британия) установила, что жизнь на Венере невозможна. Для этого там просто слишком сухо.

Об этом сообщает BBC.

Для жизни в облаках планеты должен присутствовать газ фосфина. Ученые установили, что самый экстремальный "экстремофил" - название для микробов, которые живут в очень сложных условиях, - там выжить не сможет.

Напомним, Европейское космическое агентство объявило о миссии на Венеру.

Также NASA отправит две новые миссии на Венеру.

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