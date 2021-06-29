ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Життя на Венері неможливе: вчені назвали причину

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 29 червня 2021 14:11
Життя на Венері неможливе: вчені назвали причину Фото: вчені встановили відсутність умов для життя на Венері (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Королівського університету Белфаста (Британія) установила, що життя на Венері неможливо. Для цього там просто занадто сухо.

Про це повідомляє BBC.

Для життя у хмарах планети має бути присутній газ фосфіну. Вчені встановили, що найекстремальніший "екстремофіл" - назва для мікробів, які живуть у дуже складних умовах, - там вижити не зможе.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство оголосило про місію на Венеру.

Також NASA відправить дві нові місії на Венеру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Венера
NEWS
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом