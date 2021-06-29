Життя на Венері неможливе: вчені назвали причину

Для життя у хмарах планети має бути присутній газ фосфіну. Вчені встановили, що найекстремальніший "екстремофіл" - назва для мікробів, які живуть у дуже складних умовах, - там вижити не зможе.

"Ми виявили, що ефективна концентрація молекул води не просто трохи нижча за необхідну для найбільш стійкого мікроорганізму на Землі - вона нижча у 100 разів. Це нездоланна відстань для будь-якого активного життя", - повідомив Джон Голлсворт зі Школи біологічних наук Белфаста.

Для того, щоб виробляти газ промисловим способом потрібні заводи, але на Венері їх немає.

Разом з тим, професорка Грівз вважає, що існує можливість прочинити вікно життя у венеріанських хмарах.

"Ми говорили про це минулого року; ми знаємо, що атмосфера Венери надзвичайно засушлива, але ми не знаємо, наскільки добре вона змішана. У колеги Пола Ріммера вийшов документ, який показує, що деякі краплі у хмарах можуть мати дуже високий вміст води", - повідомила вона.