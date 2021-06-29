Життя на Венері неможливе: вчені назвали причину
Фото: вчені встановили відсутність умов для життя на Венері (GettyImages)
Міжнародна дослідницька група під керівництвом Королівського університету Белфаста (Британія) установила, що життя на Венері неможливо. Для цього там просто занадто сухо.
Про це повідомляє BBC.
Для життя у хмарах планети має бути присутній газ фосфіну. Вчені встановили, що найекстремальніший "екстремофіл" - назва для мікробів, які живуть у дуже складних умовах, - там вижити не зможе.