"Живут в своем выдуманном мире": Данилов объяснил агрессию РФ на постсоветском пространстве

Власти России живут в выдуманном мире и "суют свой нос" в дела соседних стран, где разжигают вопросы, которые не касаются их. Это и есть причиной агрессии РФ на постсоветском пространстве.

Он отметил, что в Украине есть русскоязычные граждане и Россия выбрала доктрину "защиты" именно таких людей как причину для вмешательства в дела других стран. В их мире соседние страны составляют Российскую империю.

"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы, для всех стран в окружении Российской Федерации", — отметил Данилов.