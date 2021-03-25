"Живуть у своєму вигаданому світі": Данилов пояснив агресію РФ на пострадянському просторі

Влада Росії живе у вигаданому світі і "пхають свій ніс" в справи сусідніх країн, де розпалює питання, які не стосуються їх. Це і є причиною агресії РФ на пострадянському просторі.

Він зазначив, що в Україні є російськомовні громадяни і Росія вибрала доктрину "захисту" саме таких людей як причину для втручання в справи інших країн. В їхньому світі сусідні країни становлять Російську імперію.

"Це їх завдання, це їх місія, вони собі так придумали, вони живуть у своєму світі, вигаданому, і вони вважають, що повинна бути тільки російська імперія. Це у них такі імперські забаганки, які вони ніколи не припиняють і, на жаль, вони дуже дорого обходяться як для України, так і для Грузії, Молдови, для всіх країн в оточенні Російської Федерації", — зазначив Данілов.