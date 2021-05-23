В Британии планируют ввести "цифровые визы"

В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили о намерениях запустить систему "цифровых виз". Система будет автоматически определять право путешественника на въезд в страну.

Об этом сообщает издание The Guardian .

По словам главы ведомства Прити Пател, "цифровые визы" помогут британскому правительству точно подсчитать количество людей, которые въезжают и покидают страну.

"Наша новая полностью цифровая граница обеспечит возможность подсчета людей, въезжающих и выезжающих из страны, что даст нам контроль над тем, кто приезжает в Великобританию", - заявила Пател

Она отметила, что люди, приезжающие в Великобританию без визы или иммиграционного статуса, в будущем должны будут подавать заявление на получение электронного разрешения на въезд (ETA), которое будет автоматически определять право на въезд заранее.

Министерство внутренних дел ожидает, что ежегодно будет подаваться около 30 млн заявлений на получение ETA.

Министерство внутренних дел надеется полностью цифровизировать въезд в Великобританию до конца 2025 года.