Живицкий об эвакуации из Тростянца: ситуация сложная, мы согласовали новый маршрут

В Сумской области в четверг, 10 марта, продолжилась эвакуация мирного населения. Однако в городе Тростянец вывоз начался не сразу, пришлось создать новый маршрут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого во время телемарафона.
"Ситуация сложная. Из Тростянца начался вывоз не сразу. По оговоренному маршруту не выпускали россияне. Где-то в 12 часов мы согласовали новый маршрут и по нему началась эвакуация. Также к нему не смогли безопасно доставить безопасно автомобиль Красного Креста для сопровождения колонны. Люди боялись и просили автомобиль Красного Креста. Уговорили людей, что все будет безопасно", - заявил Живицкий.
Напомним, сегодня в город Энергодар Запорожской области была доставлена гуманитарная помощь от Красного Креста.
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