Живемо просто неба, сушимо речі над багаттям. Окупант розповів про умови армії РФ
Російський окупант, який знаходиться на Донецькому напрямку, розповів про погані умови проживання для солдатів. Так, вони змушені самостійно купувати намети, щоб не спати просто неба і сушити речі над багаттям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Окупант сказав своїй дівчині, що солдатам потрібні намети.
"Тому що ми живемо, бл*, просто неба, можна сказати, нах*й. Я вчора, бл*, як з ранку почав сушитися - у нас дощ весь день, бл*, - і речі всі наскрізь були, я над вогнищем сушив їх. А ми тут сидимо, сушимо над багаттям - сьогодні міномет як у*бав поряд, ми аж присіли всі, бл*. Свист у наш бік був, думали в нашу посадку *башать", - сказав він.
Росіянин незадоволений своєю службою.
"За*бали тут уже. Нах*й це треба взагалі? Що за *бань, бл*. З одного боку до нас "пух-пух", з іншого боку ми до них "пух-пух", і п*здецб, як довбо*би сидимо ото", - сказав окупант.
При цьому не хоче йти на передову лінію фронту.
"Пацани приїхали, водії, кажуть, це, приїжджатимуть зі штабу і питатимуть, хто хоче на "передок" добровольцем. Не погоджуйтесь, бо, каже, це - навіть не встигають доїжджати, за 700 метром, каже, *башат мінонмети, нах*й прям точно по машині", - сказав він.
Дівчина розповіла, як мобілізували їхнього знайомого. Повістку принесли вранці і сказали бути у військкоматі 1 листопада з документами. Але того ж дня приїхали повторно та одразу ж забрали у військкомат.
Нагадаємо, росіяни скаржаться на відсутність забезпечення з боку командування. Солдати самі добувають собі амуніцію на фронті.
У ще одному перехопленні розмови загарбників йшлося про те, що російські військові ставляться до поранених солдатів як до "відпрацьованого" матеріалу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.