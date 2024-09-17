Живая легенда НХЛ определился с будущим: он провел 19 сезонов в одном клубе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

37-летний канадец продолжит выступления за пенсильванцев. Он присоединился к рядам "Пингвинз" перед сезоном 2005/06.

Кросби оставил подпись под новым соглашением с "Питтсбургом" на 2 года. Договор вступит в действие с сезона 2025/26, а в грядущей кампании будет действовать 12-летний контракт сторон. Средняя зарплата хоккеиста по новому контракту составит 8,7 млн долларов.

В прошлом сезоне Кросби провел 82 матча регулярного первенства, в которых забросил 42 шайбы и отдал 54 результативных передачи. Грядущий соревновательный год станет для канадца 20-м в джерси "Пингвинз".

It's a great day to re-sign the captain!



#87 for $8.7 through 2027 We wouldn't want it any other way. pic.twitter.com/8IH5jWoiT4 — Penguins PR (@PenguinsPR) September 16, 2024

Кто такой Сидни Кросби

Уроженец Галифакса, на юношеском уровне выступал за "Труро Беаркэтс", "Шаттак Сент-Мари" и "Римуски Осеаник". На драфте НХЛ-2005 выбран "Питтсбургом" под 1-м номером.

На третий год выступлений стал капитаном "Пингвинз". Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Входит в топ-10 хоккеистов НХЛ по количеству очков (1596) и топ-25 по количеству шайб (592). В составе сборной Канады стал чемпионом мира (2015) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Прозвище – "Малыш Сид", "Некст-уан". 87-й номер выбрал из-за своего год рождения (1987).