Живая легенда НХЛ определился с будущим: он провел 19 сезонов в одном клубе
Опытный центрфорвард Сидни Кросби продлил контракт с "Питтсбург Пингвинз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
37-летний канадец продолжит выступления за пенсильванцев. Он присоединился к рядам "Пингвинз" перед сезоном 2005/06.
Кросби оставил подпись под новым соглашением с "Питтсбургом" на 2 года. Договор вступит в действие с сезона 2025/26, а в грядущей кампании будет действовать 12-летний контракт сторон. Средняя зарплата хоккеиста по новому контракту составит 8,7 млн долларов.
В прошлом сезоне Кросби провел 82 матча регулярного первенства, в которых забросил 42 шайбы и отдал 54 результативных передачи. Грядущий соревновательный год станет для канадца 20-м в джерси "Пингвинз".
It's a great day to re-sign the captain!— Penguins PR (@PenguinsPR) September 16, 2024
#87 for $8.7 through 2027 We wouldn't want it any other way. pic.twitter.com/8IH5jWoiT4
Кто такой Сидни Кросби
Уроженец Галифакса, на юношеском уровне выступал за "Труро Беаркэтс", "Шаттак Сент-Мари" и "Римуски Осеаник". На драфте НХЛ-2005 выбран "Питтсбургом" под 1-м номером.
На третий год выступлений стал капитаном "Пингвинз". Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Входит в топ-10 хоккеистов НХЛ по количеству очков (1596) и топ-25 по количеству шайб (592). В составе сборной Канады стал чемпионом мира (2015) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).
Прозвище – "Малыш Сид", "Некст-уан". 87-й номер выбрал из-за своего год рождения (1987).
К слову, украинец Чолач перешел в фарм-клуб "Вегаса" в Американской хоккейной лиге.
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