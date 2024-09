Живая легенда НХЛ определился с будущим: он провел 19 сезонов в одном клубе

37-летний канадец продолжит выступления за пенсильванцев. Он присоединился к рядам "Пингвинз" перед сезоном 2005/06.

Кросби оставил подпись под новым соглашением с "Питтсбургом" на 2 года. Договор вступит в действие с сезона 2025/26, а в грядущей кампании будет действовать 12-летний контракт сторон. Средняя зарплата хоккеиста по новому контракту составит 8,7 млн долларов.

В прошлом сезоне Кросби провел 82 матча регулярного первенства, в которых забросил 42 шайбы и отдал 54 результативных передачи. Грядущий соревновательный год станет для канадца 20-м в джерси "Пингвинз".

