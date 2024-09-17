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Живая легенда НХЛ определился с будущим: он провел 19 сезонов в одном клубе

Питтсбург, Вторник 17 сентября 2024 12:55
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Живая легенда НХЛ определился с будущим: он провел 19 сезонов в одном клубе Фото: Сидни Кросби останется в Пенсильвании (facebook.com/penguins)
Автор: Антон Федорцив

Опытный центрфорвард Сидни Кросби продлил контракт с "Питтсбург Пингвинз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

37-летний канадец продолжит выступления за пенсильванцев. Он присоединился к рядам "Пингвинз" перед сезоном 2005/06.

Кросби оставил подпись под новым соглашением с "Питтсбургом" на 2 года. Договор вступит в действие с сезона 2025/26, а в грядущей кампании будет действовать 12-летний контракт сторон. Средняя зарплата хоккеиста по новому контракту составит 8,7 млн долларов.

В прошлом сезоне Кросби провел 82 матча регулярного первенства, в которых забросил 42 шайбы и отдал 54 результативных передачи. Грядущий соревновательный год станет для канадца 20-м в джерси "Пингвинз".

Кто такой Сидни Кросби

Уроженец Галифакса, на юношеском уровне выступал за "Труро Беаркэтс", "Шаттак Сент-Мари" и "Римуски Осеаник". На драфте НХЛ-2005 выбран "Питтсбургом" под 1-м номером.

На третий год выступлений стал капитаном "Пингвинз". Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Входит в топ-10 хоккеистов НХЛ по количеству очков (1596) и топ-25 по количеству шайб (592). В составе сборной Канады стал чемпионом мира (2015) и двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Прозвище – "Малыш Сид", "Некст-уан". 87-й номер выбрал из-за своего год рождения (1987).

К слову, украинец Чолач перешел в фарм-клуб "Вегаса" в Американской хоккейной лиге.

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