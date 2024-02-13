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Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші

Архівне фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія не цінує життя своїх солдатів, за останніми даними втрати окупантів в 7-8 разів перевищують українські.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ZDF.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення як у російських воєначальників, коли вони проводять тактику м'ясних штурмів", - сказав головком.

За його словами, він краще залишить якусь позицію, але не допустить загибель особового складу. 

"А для них життя солдата цінності не має. І ми це бачимо, їхні втрати в 7-8 разів перевищують наші втрати за останніми даними", - додав Сирський.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 397 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 дронів, 27 ББМ та 19 артсистем.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що російська армія з початку вторгнення в Україну втратила вбитими та пораненими близько 315 тисяч людей. Знищено дві третини танкових запасів Москви.

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Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниВійна в Україні