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Сырский: россияне не ценят своих солдат, их потери в 7-8 раз выше наших

Архивное фото: главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия не ценит жизни своих солдат. По последним данным, потери оккупантов в 7-8 раз превышают украинские.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ZDF.

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, когда они проводят тактику мясных штурмов", - сказал главком.

По его словам, он лучше оставит какую-то позицию, но не допустит гибель личного состава. 

"А для них жизнь солдата ценности не имеет. И мы это видим, их потери в 7-8 раз превышают наши потери по последним данным", - добавил Сырский.

Потери России

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что российская армия с начала вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 315 тысяч человек. Уничтожены две трети танковых запасов Москвы.

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