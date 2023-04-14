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Життя Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя Михайла Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу", - заявив він.

Зеленський наголосив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то треба піти на такий крок.

"Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя" , - додав він.

Нагадаємо, група медиків, яка відвідала 2 квітня експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився.

Раніше Саакашвілі заявляв, що перебуває "на межі смерті" у лікарні, куди його перевели з в'язниці.

При цьому Польща заявляла про готовність прийняти на лікування Саакашвілі.

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Володимир ЗеленськийМіхеіл Саакашвілі