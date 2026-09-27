"Життя дорожче за дерева": мешканці Теремків вимагають завершити теплотрасу до настання морозів
В Києві сотні мешканців житлового масиву Теремки вийшли на мітинг із вимогою добудувати нову теплотрасу, яка має забезпечити їхні будинки резервним теплопостачанням взимку в разі пошкодження ТЕЦ-5.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24/7".
Як розповіли жителі, минулої зими в багатьох будинках на Теремках температура не перевищувала +4°C, в деяких навіть замерзла в трубах вода, тому люди були вимушені ходити в біотуалети на вулиці. Особливо важко було пенсіонерам і людям з інвалідністю, яких дуже багато живе на Теремках.
"В мене мама ветеран війни після інсульту з цукровим діабетом, після переломів. І отак на 16-му поверсі ми прожили зиму з +4°. Це дуже холодно. Замерзло все. Мама сама не може ходить на вулицю. В нас дуже багато в під'їзді людей з обмеженими можливостями. Багато на візочках, яким дуже треба тепло. А хтось виступає проти вирубки дерев. А щоб вони сказали, якби побачили, як в нас люди пісяли, вибачте, в такі морози на вулиці в біотуалетах? У нас нема ні електрики, нічого не було, ні тепла, не обігріться, нічого", - розповіла місцева мешканка.
Володимир Степанович, який у свої 92 роки минулої зими залишився в квартирі без тепла, прийшов на мітинг, щоб звернутися до противників будівництва теплотраси, більшість з яких не мала таких проблем з опаленням як мешканці Теремків.
"У них було тепло всю зиму, тому вони проти прокладання тепломережі через лісосмугу. В нашому мікрорайоні проживає 32 000 мешканців, 26 000 з них потерпали від відсутності опалення. Я вважаю, що життя людини дорожче за дерево. Дерево можна виростити, а померлу дитину або бабусю ніколи вже не воскресиш. Тому я сьогодні прийшов сказати людям, які виступають проти: "Люди добрі, схаменіться!" - розповів пенсіонер.
Будівництво теплотраси на Теремках
Раніше в КМДА пояснили, що будівництво резервної теплотраси для мешканців житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 є одним з пунктів плану стійкості Києва.
У липні, після початку будівництва, деякі громадські активісти виступили проти нього через те, що для прокладання магістралі потрібно було зносити дерева.
11 серпня міська влада призупинила роботи для консультацій з громадськістю та експертами. Після майже двох місяців обговорень з активістами було узгоджено скоригований проєкт. Він передбачає збереження близько 200 дерев, а знесення - лише до 10 дерев.
Як повідомлялося раніше, нова теплотраса, яку прокладають на Теремках, має забезпечити опаленням 183 житлові будинки, три лікарні, близько 20 шкіл і дитсадків - загалом понад 200 тисяч мешканців Голосіївського району Києва.