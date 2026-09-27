"Життя дорожче за дерева": мешканці Теремків вимагають завершити теплотрасу до настання морозів

Як розповіли жителі, минулої зими в багатьох будинках на Теремках температура не перевищувала +4°C, в деяких навіть замерзла в трубах вода, тому люди були вимушені ходити в біотуалети на вулиці. Особливо важко було пенсіонерам і людям з інвалідністю, яких дуже багато живе на Теремках.

"В мене мама ветеран війни після інсульту з цукровим діабетом, після переломів. І отак на 16-му поверсі ми прожили зиму з +4°. Це дуже холодно. Замерзло все. Мама сама не може ходить на вулицю. В нас дуже багато в під'їзді людей з обмеженими можливостями. Багато на візочках, яким дуже треба тепло. А хтось виступає проти вирубки дерев. А щоб вони сказали, якби побачили, як в нас люди пісяли, вибачте, в такі морози на вулиці в біотуалетах? У нас нема ні електрики, нічого не було, ні тепла, не обігріться, нічого", - розповіла місцева мешканка.

Володимир Степанович, який у свої 92 роки минулої зими залишився в квартирі без тепла, прийшов на мітинг, щоб звернутися до противників будівництва теплотраси, більшість з яких не мала таких проблем з опаленням як мешканці Теремків.

"У них було тепло всю зиму, тому вони проти прокладання тепломережі через лісосмугу. В нашому мікрорайоні проживає 32 000 мешканців, 26 000 з них потерпали від відсутності опалення. Я вважаю, що життя людини дорожче за дерево. Дерево можна виростити, а померлу дитину або бабусю ніколи вже не воскресиш. Тому я сьогодні прийшов сказати людям, які виступають проти: "Люди добрі, схаменіться!" - розповів пенсіонер.