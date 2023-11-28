Життєво важлива для Європи: Шольц пообіцяв зберегти військову та фінансову допомогу Україні

Військова та фінансова підтримка України має життєво важливе значення для Європи. Вона буде збережена, незважаючи на проблеми із бюджетом Німеччини.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми продовжуватимемо надавати цю підтримку доти, поки це необхідно. Ця підтримка має екзистенційне значення. Для України… але і для нас у Європі", - сказав він у Бундестазі.

При цьому він зазначив, що неможливо уявити, "які ще серйозніші наслідки мала б для нас перемога Путіна в цій війні".

Плани уряду Шольца після рішення Конституційного суду

Як повідомляє Bloomberg, Шольц пообіцяв, що його уряд продовжуватиме інвестувати необхідні для модернізації економіки та підтримки міжнародної конкурентоспроможності кошти, навіть після рішення суду.

Рішення Конституційного суду означає, що правлячий альянс Шольца має перевести десятки мільярдів євро у вигляді спеціальних фондів у звичайний федеральний бюджет. Це різко обмежить простір для маневру та потенційно поставить під загрозу проекти, починаючи від екологізації виробництва та закінчуючи розвитком сонячної енергетики та розширенням виробництва акумуляторів та напівпровідників.

Шольц заявив, що було б "серйозною, непробачною помилкою нехтувати модернізацією нашої країни" з огляду на проблеми, з якими стикається Німеччина, включаючи боротьбу з наслідками війни Росії з Україною та боротьбу зі зміною клімату.

"Тільки якщо Німеччина модернізується, ми зможемо потужно реагувати на непередбачені кризи в майбутньому", - сказав Шольц.

У результаті рішення суду від 15 листопада правляча коаліція Шольца, що складається з його соціал-демократів, зелених і вільних демократів, у понеділок затвердила додатковий бюджет на 2023 рік, який включає зупинення дії правил, що обмежують чисті нові запозичення, четвертий рік поспіль.

Уряду доведеться врахувати нові позабюджетні запозичення у фінансовому плані на наступний рік, і Шольц сказав, що консультації щодо фінансового плану на 2024 рік ще не завершені, попередивши, що "обережність важливіша за швидкість".

Він не уточнив, чи планує правляча коаліція знову призупинити так зване боргове гальмо наступного року.

Він сказав, що уряд працює з Бундестагом "інтенсивно, щоб якнайшвидше ухвалити всі рішення, необхідні для бюджету на 2024 рік", оскільки громадянам і компаніям "потрібна ясність у неспокійні часи".

Німеччина має продовжувати ініціативи в таких галузях, як сучасна та цифрова інфраструктура, екологічно чисте енергопостачання та екологічно чисті технології, якщо вона хоче йти в ногу з такими суперниками, як США, Франція, Китай та Японія, які "масивно інвестують у майбутнє", сказав Шольц.

"Ми знаходимося на порозі нової ери, порівнянної за масштабами лише з початком індустріальної епохи у ХІХ столітті", - додав він.

Допомога Україні

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що країна має намір у 2024 році подвоїти військову допомогу Україні. Замість раніше закладених у федеральному бюджеті 4 млрд євро на ці цілі планується витратити 8 млрд євро.

Проте невизначеність із бюджетом на 2024 рік ставить цю допомогу під питання.