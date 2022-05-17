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Житомирскую трассу откроют для грузовых автомобилей до конца мая

Житомирская трасса (Фото: outhub.online)
Автор: Константин Широкун

Движение по трассе М-06 Киев-Чоп восстановлено более месяца назад. Для этого рядом с разрушенным мостом в Стоянке построили временную переправу. Но она рассчитана только на легковой транспорт весом до 10 тонн. Для запуска автодороги для грузовых машин восстанавливается мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

На старой основе возводится временное пролетное сооружение, которое позволит открыть движение по левому проезду трассы для грузового автотранспорта. Конструкция нового пролетного строения состоит из металлических опор и металлических балок.

На сегодняшний день смонтированы временные опоры на монолитных фундаментах и ​​шесть пролетных металлических конструкций, устроена опалубка, продолжается устройство арматурного каркаса. В ближайшее время планируется устройство монолитной плиты и асфальтирования.

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

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