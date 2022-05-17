Житомирську трасу відкриють для вантажних автомобілів до кінця травня

Рух трасою М-06 Київ-Чоп відновлено більше місяця тому. Для цього поруч зі зруйнованим мостом у Стоянці побудували тимчасову переправу. Але вона розрахована тільки на легковий транспорт вагою до 10 тонн. Для запуску автодороги для вантажних машин відновлюється міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
На старій основі зводиться тимчасова прогонова споруда, яка дозволить відкрити рух по лівому проїзду траси для вантажного автотранспорту. Конструкція нового прогонової будови складається з металевих опор і металевих балок.
На сьогоднішній день змонтовані тимчасові опори на монолітних фундаментах і шість прогонових металевих конструкцій, влаштована опалубка, триває влаштування арматурного каркаса. Найближчим часом планується влаштування монолітної плити та асфальтування.
Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.
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