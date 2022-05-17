RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Житомирську трасу відкриють для вантажних автомобілів до кінця травня

Житомирська траса (Фото: outhub.online)
Автор: Константин Широкун

Рух трасою М-06 Київ-Чоп відновлено більше місяця тому. Для цього поруч зі зруйнованим мостом у Стоянці побудували тимчасову переправу. Але вона розрахована тільки на легковий транспорт вагою до 10 тонн. Для запуску автодороги для вантажних машин відновлюється міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору".

На старій основі зводиться тимчасова прогонова споруда, яка дозволить відкрити рух по лівому проїзду траси для вантажного автотранспорту. Конструкція нового прогонової будови складається з металевих опор і металевих балок.

На сьогоднішній день змонтовані тимчасові опори на монолітних фундаментах і шість прогонових металевих конструкцій, влаштована опалубка, триває влаштування арматурного каркаса. Найближчим часом планується влаштування монолітної плити та асфальтування.

Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЖитомир