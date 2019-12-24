ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Житомирській трасі зіткнулися чотири автівки, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 04:55
На Житомирській трасі зіткнулися чотири автівки, є постраждалі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деталі ДТП встановлюються

На Житомирській трасі в ніч з 23 на 24 грудня сталася мастшабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що за попередньою інформацією зіткнулися чотири автомобілі.

"В результаті ДТП трьох людей госпіталізували. Деталі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше В Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на вулиці Клочковській, результаті якого постраждали двоє поліцейських і 16-річний хлопець.

РБК-Україна писало, що В Києві на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля Chevrolet і двох велосипедистів, в результаті чого загинули велосипедисти на місці.

Нагадаємо, в Одеській області на 220 км автотраси Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинуло двоє людей.

Крім цього, у Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і злетів на узбіччя, після чого врізався в дерево.

ДТП в США з 69 автомобілями: постраждали більше півсотні людей Смертельна ДТП під Черніговом: водію автобуса повідомили про підозру
Новини України ДТПтрассапостраждалі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся