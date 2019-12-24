На Житомирській трасі зіткнулися чотири автівки, є постраждалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деталі ДТП встановлюються

На Житомирській трасі в ніч з 23 на 24 грудня сталася мастшабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний в Facebook.

Наголошується, що за попередньою інформацією зіткнулися чотири автомобілі.

"В результаті ДТП трьох людей госпіталізували. Деталі встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше В Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на вулиці Клочковській, результаті якого постраждали двоє поліцейських і 16-річний хлопець.

РБК-Україна писало, що В Києві на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля Chevrolet і двох велосипедистів, в результаті чого загинули велосипедисти на місці.

Нагадаємо, в Одеській області на 220 км автотраси Одеса-Рені сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинуло двоє людей.

Крім цього, у Черкаській області сталося смертельне ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням і злетів на узбіччя, після чого врізався в дерево.