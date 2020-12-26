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В Житомирской области задержали авто с 700 кг янтаря, водитель предлагал взятку

Автор: Роман Тверденко

В Житомирской области задержали мужчину, перевозившего в микроавтобусе 700 килограмм янтаря. Во время задержания он пытался откупиться от правоохранителей взяткой.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, патрульные догнали и принудительно остановили микроавтобус Nissan. Его водитель игнорировал требования остановиться от полицейских в соседней области, которые зафиксировали нарушения нескольких правил дорожного движения. В частности, в машине не был освещен номерной знак в темное время суток.

Во время обыска были найдены 27 мешков с камнем, похожим на янтарь-сырец. После этого водитель предложил сотрудникам патрульной полиции взятку в размере 1000 евро за прекращение оформления инцидента.

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Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Новоград-Волынского отдела, которая зафиксировала правонарушения. Изъятый янтарь передали на исследование и хранение в главное управление полиции в Житомирской области.

Следствие ведется по статьям 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) и 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Житомире перевернулась цистерна с сжиженным газом. В результате удара из нее стравливается газ, жильцов близлежащих домов эвакуировали.

Также в Новой Каховке (Херсонская область) после драки в кафе умер военнослужащий. Поводом к драке стала с ссора с гражданскими.

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