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В Житомире перевернулась цистерна с газом и перекрыла дорогу

Житомир, Суббота 26 декабря 2020 14:59
В Житомире перевернулась цистерна с газом и перекрыла дорогу
Фото: ДТП в Житомире (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 26 декабря, в Житомире перевернулась цистерна с сжиженным газом. В результате удара из нее стравливается газ, жильцов близлежащих домов эвакуировали.

Об этом говорится в сообщении областного управления ГСЧС.

Сообщается, что инцидент произошел в 13:58 на улице Чудновская после того, как цистерна врезалась в столб.

"Водитель газовоза не справился с управлением, допустил столкновение с троллейбусной электроопорой и перевернулся на бок. Жертв и пострадавших нет. Цистерна повреждена, травит предохранительный клапан (пропан-бутан, 13 кубометров)", - говорится в сообщении.

Полиция перекрыла движение и эвакуировала 12 жителей из двух близлежащих домов. Для обеспечения пожарной безопасности от ДСНС привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове машина после ДТП влетела в остановку общественного транспорта, в результате аварии есть пострадавший.

Также сообщалось, что под Полтавой при пожаре в вагоне погибли два человека. Вагон находился на ремонте в селе Копылы Полтавского района на территории филиала "Укрзализныци".

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